Professor de escolinha de futebol em bairro de Curitiba preso suspeito de abusar de alunos

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 60 anos, pelos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual. Ele foi capturado nesta terça-feira (11) em Guaratuba, no Litoral do Estado.

O nome do preso não foi revelado pela polícia.

Segundo a investigação policial o idoso era investigado pela prática do crime contra quatro vítimas, que são menores de idade e que eram alunas de uma escolinha de futebol localizada no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba.

“As quatro vítimas, uma delas uma criança de 4 anos de idade com deficiência. Uma prisão importante deste indivíduo que atraía crianças e adolescentes até sua casa para, em tese, fazer uma massagem para melhorar o desempenho deles no futebol. No entanto, ali ele importunava sexualmente as vítimas e por vezes até mesmo cometer o estupro de vulnerável”, explicou o delegado Rodrigo Rederde, do Nucria.

Após diversas diligências e coleta de provas, a PCPR representou à justiça pela prisão do indivíduo. Ele foi capturado e encaminhado ao sistema penitenciário.

Manda pra Tribuna!

