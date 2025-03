Preso homem suspeito de ter amordaçado e matado jornalista em Curitiba

Um homem de 27 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (06), suspeito de ter matado o jornalista Cristiano Freitas, de 48 anos, na terça-feira (04), no bairro Jardim das Américas, em Curitiba. A pessoa foi detida e está na Delegacia de Furtos e Roubos.

De acordo com a Polícia Civil, o homem teria participado de outros seis crimes de roubo e extorsão, por isso foi preso pela delegacia especializada. O suspeito marcava encontros com outros homens por um aplicativo, e exigia um pagamento além do combinado com ameaças, inclusive com uso de arma de fogo para que as vítimas efetuassem transações via pix.

Jornalista de Curitiba é encontrado morto com sinais de violência no Jardim das Américas. Foto: Arquivo Pessoal

Preso em um flat de Curitiba

O homem preso estava em um flat próximo ao Viaduto do Capanema. A Polícia Civil deve ainda divulgar nesta quinta-feira mais informações da prisão e da forma que atuou para buscar o responsável pela morte de Cristiano Freitas.

