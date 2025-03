Jornalista muito querido em Curitiba é encontrado morto no Jardim das Américas

O jornalista Cristiano Freitas, de 46 anos, foi encontrado morto em sua residência na manhã desta terça-feira (04), no bairro Jardim das Américas, em Curitiba. Segundo testemunhas, um carro HB20 na cor prata foi visto deixando o local um pouco antes dos vizinhos notarem o portão aberto, o que chamou a atenção. Ao chegar ao local e chamar por Cristiano, um dos vizinhos encontrou o corpo do jornalista.

As circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil. Segundo informações da delegada Magda Hofstaetter, a vítima foi encontrada amarrada e amordaçada, com ferimentos no pescoço. Ainda segundo a Polícia, o suspeito que deixou o local de carro entrou na residência a convite da vítima, ou seja, não tratou-se de um arrombamento.

+ Leia mais: Forças de segurança “precisam agir com energia”, diz carta de movimento sobre ação da GM em Curitiba

A motivação do crime, no entanto, ainda será determinada pelas investigações.

Mente criativa, coração gigante

Jornalista com larga experiência em assessoria de imprensa de grandes empresas e eventos, como o Festival de Curitiba, Cristiano Freitas foi o responsável por apresentar o jornalismo a centenas de crianças e adolescentes quando foi editor responsável pelo suplemento Gazetinha e também do caderno FUN, ambos da Gazeta do Povo. Muito educado, de fala mansa, gentil e pacífico, Cris era muito querido por todos os colegas de profissão.

“O Cris era um cara cheio de ideias, mil projetos e com uma mente inquieta, que estava sempre em ação. Eu costumava dizer que a cabeça dele era a caixinha da ‘piração’, mergulhava numa ideia e só parava quando a visse executada nos mínimos detalhes! Era também um líder, daqueles silenciosos, que conseguia envolver e encantar todo mundo que estava por perto”, lembra a companheira de profissão Dani Blaskievicz, que também foi uma das orientadas de Cristiano no projeto Gazetinha.

Ele relembra uma passagem marcante. “Em um desses projetos, minha casa virou locação de um dos filmes da Gazetinha, com minha mãe fazendo pastel pra todo o elenco, sempre com direito a muitas gargalhadas! O Cris vai fazer muita falta nesse mundo, ele acreditava e apostava na transformação constante por meio da arte!! Uma perda imensa!!”, lamentou.

Outra amiga de Cristiano era a jornalista Patrícia Pinheiro. “Nos formamos juntos, fazíamos trabalhos juntos na faculdade. Ele foi meu chefe na Gazeta e depois eu fui chefe dele no (Hospital) Pequeno Príncipe. Estávamos mais afastados desde 2020, mas não consigo acreditar nessa tragédia. É muito cruel, é muito triste, é muito surreal e inacreditável”, disse