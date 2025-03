Curitiba está em alerta de chuvas intensas. Previsão do tempo completa!

Curitiba está em um mega alerta de chuvas intensas, emitido pelo Inmet, entre esta terça e quarta-feira (11 e 12, respectivamente). O alerta amarelo prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Segundo a previsão do tempo para Curitiba feita pelo Simepar, nesta quarta-feira a chuva alcança os 20 mm na capital.

De acordo com o alerta de chuvas intensas do Inmet, são esperadas precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia. Além disso, ventos intensos com velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora podem acompanhar as chuvas. O Inmet ressalta que há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Corroborando com essa previsão, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) também aponta para um cenário chuvoso. Segundo o órgão, Curitiba pode registrar um volume de chuva de até 20 milímetros na quarta-feira.

Alerta amarelo prevê cenário de “Perigo Potencial”

Vale lembrar que, embora o alerta seja classificado como amarelo, indicando perigo potencial, é fundamental que a população não subestime os riscos das chuvas intensas. Pequenas precauções, como verificar o estado de bueiros e calhas, podem fazer grande diferença na prevenção de transtornos causados pelas chuvas.

Defesa Civil em alerta

A Defesa Civil de Curitiba está em estado de atenção e orienta que, em caso de emergência, os cidadãos entrem em contato pelo número 199. Fique atento às atualizações meteorológicas e siga as recomendações das autoridades para garantir sua segurança e a de sua família durante este período de instabilidade climática.

