Curitiba inicia semana de temperaturas amenas, mas calor tem data para voltar

Nos próximos 15 dias, as temperaturas ficarão mais amenas em Curitiba e região metropolitana (RMC). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura só vai subir depois da chegada do outono, no dia 20 de março.

Na região leste do Paraná, que abrange desde a capital paranaense até o litoral, as máximas não devem ultrapassar os 27ºC durante essa e na próxima semana. Temperaturas amigáveis em comparação com as últimas semanas, que tiveram até onda de calor e recordes sendo quebrados.

Segundo o meteorologista do Simepar, Paulo Barbieri, isso ocorre pela influência dos ventos que sopram do oceano e mantém a nebulosidade. A frente fria é a responsável por derrubar as temperaturas. De um dia para o outro, a queda na temperatura máxima em Curitiba foi de sete graus. Saindo de 32,2ºC no domingo (09) para 25ºC nesta segunda-feira (10).

Calorão continua em muitas regiões do Paraná

Apesar dos curitibanos estarem vivendo dias mais amenos, a trégua no calorão vai ser menos intensa em outras regiões do Paraná. Nesta segunda-feira (10), por exemplo, já fazia 30,4ºC em Loanda, no noroeste, antes das 11 horas. No início da tarde, em Guaíra, no oeste, o termômetro registrava 35,6ºC.

No Norte e na fronteira com o Paraguai, no extremo Oeste, as altas temperaturas voltam na quinta-feira (13). As máximas nessa região devem chegar aos 30ºC. A previsão é a mesma para Paranavaí, Londrina, Maringá, Umuarama e Jacarezinho.