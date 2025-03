FOTOS! Ponte de Guaratuba se aproxima da metade da obra

A aguardada Ponte de Guaratuba, no litoral paranaense, alcançou um marco significativo em sua construção. Segundo o último boletim divulgado pelo Governo do Estado, a obra já atingiu 44,2% de execução, com destaque para a conclusão da base das torres do trecho estaiado.

O investimento de R$ 386,9 milhões pelo governo estadual promete transformar a mobilidade na região, com previsão de entrega para abril de 2026. Os curitibanos que frequentam o litoral já podem observar o progresso impressionante da estrutura.

Foto: Gediel Mendes/Consórcio Supervisor Ponte de Guaratuba.

Fernando Furiatti, diretor presidente do DER/PR, ressalta o impacto visual da construção. “Essa é uma das maiores obras do Governo do Estado e sua amplitude e estrutura chamam a atenção de quem passa por Guaratuba e já pode observar a dimensão da obra”, disse.

No último mês, as atividades se concentraram no trecho pré-moldado, com a execução de estacas e o lançamento de vigas longarinas. Um avanço crucial foi a finalização da concretagem dos blocos e pilares das torres principais do trecho estaiado.

Até o momento, 40 das 64 estacas planejadas foram concluídas, distribuídas entre os trechos estaiado e pré-moldado. O próximo passo é a execução da aduela de partida, uma técnica que permitirá a construção de grandes vãos sem necessidade de escoramento.

Os acessos à ponte também estão em desenvolvimento. Em Guaratuba, prosseguem os serviços de contenções nos morros, enquanto em Matinhos, avança a implementação do desvio provisório que se tornará o futuro acesso a Cabaraquara.

O relatório de fevereiro indica um investimento de R$ 170.902.058,17 até o momento, seguindo o cronograma físico-financeiro estabelecido. Furiatti enfatiza: “Nosso ritmo de trabalho segue intenso e é importante destacar que o nosso propósito é a qualidade, eficiência e segurança durante todas as etapas da construção da ponte”.