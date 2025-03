Emo Folia agita Curitiba neste sábado com Pe Lanza e NUNA

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba se prepara para receber uma dose extra de energia pós-carnaval com o Emo Folia, evento que promete agitar a noite da capital paranaense no próximo sábado (15), no Belvedere Bar. O grande destaque da noite será Pe Lanza, ex-vocalista da banda Restart, que chega à cidade após o sucesso da turnê “Pra Você Lembrar”, que reuniu mais de 80 mil pessoas em todo o Brasil.

O show em Curitiba marca uma nova fase na carreira do artista, que agora se dedica à carreira solo. Pe Lanza promete um repertório variado, mesclando hits da época do Restart com suas novas composições, como o single “Te Espero”.

“Estou chegando de volta a capital do Paraná para um show cheio de novidades, nostalgia e para compartilharmos muita energia boa nessa ressaca de carnaval! Espero todo mundo lá”, disse o músico, demonstrando entusiasmo com o evento.

Para esquentar os ânimos, a abertura do show ficará por conta da banda NUNA, destaque do pop rock nacional. O grupo promete apresentar seus singles de sucesso, como “Agridoce”, “Faz um Favor” e “A Vida Tem Jeito”, além de faixas do EP “Sem Meia”.

A NUNA não esconde a empolgação com a oportunidade: “Alô Curitiba! Vamos abrir o show do nosso queridíssimo Pe Lanza e estamos muito animados! Será uma festa linda, boa música e muita diversão na ressaca de carnaval!”, escreveu a banda nas redes sociais.

Um dos pontos altos da apresentação de Pe Lanza deve ser a execução de “Te Espero”, single lançado em novembro do ano passado. A música, aguardada pelos fãs desde 2012, mistura pop punk com reggae californiano e foi composta em parceria com Thominhas e Pierro.

“Ela tem uma história com quem me acompanha há muito tempo. Foi composta em 2012 e, mesmo sem entrar para um álbum da Restart, os fãs sempre pediram por ela. Agora, com a colaboração do Pierro, a música foi modernizada e trazida para o meu momento atual”, revelou Pe Lanza.

A produção de “Te Espero” ficou a cargo de Pedro Penna, nome de destaque no cenário pop e reggae brasileiro. O lançamento faz parte de um projeto maior do artista, que promete mais novidades em breve.

Pe Lanza enfatiza a importância desse momento em sua carreira. “Essa música representa muito para mim e para os meus fãs. É um momento de gratidão e de celebração. Quero levar essa energia positiva para os palcos e conectar com todos que acompanham a minha trajetória”, disse.

Serviço

Pe Lanza no Emo Folia

Data: 15 de março, sábado

Horário: A partir das 19h

Local: Belvedere Bar – Rua Inácio Lustosa – São Francisco, Curitiba–PR, Brasil

Abertura: Nuna, Poke e Apollogia

Ingressos: https://l1nq.com/Dr9CQ

Valores: 1° Lote – R$ 70,00 (+ R$ 7,00 de taxas) ou R$100,00(+ R$ 10,00 de taxas) com copo temático incluso