Novo “shopping” de Curitiba inaugura para semana de testes nesta quarta

Inaugura nesta quarta-feira (12), no sistema soft opening, o Quadrata Cabral Mall, centro comercial no estilo “strip mall” (lojas alinhadas uma ao lado da outra, normalmente a céu aberto) localizado no bairro Cabral, uma das regiões mais valorizadas de Curitiba. A inauguração oficial será no dia 24 de março, mas até lá os lojistas poderão ver seus negócios funcionando e realizar os últimos ajustes.

Serão 40 lojas à disposição dos clientes, que vão encontrar um mix bem variado de serviços, que inclui até uma nova unidade da rede de supermercados Festval. O espaço tem 200 vagas de estacionamento.

O Quadrata Cabral Mall fica na Av. Munhoz da Rocha, 853 – Cabral. O horário de funcionamento será de segunda a sexta, das 10h às 19h, sábados das 10h às 17h e no domingos o horário é facultativo para cada loja.

Veja a lista final (pelo menos para o soft opening) de lojas do Quadrata:

Festval,

Kopenhagen,

Bom Marche by Vanessa Taques,

Milk Creamery,

Veritá,

Fitland,

Morifarma,

Casa do Produtor,

Casa Sade,

Rhana Cosméticos,

Creamy e Skelt,

Guappo Barbearia,

Giantonni,

My Confort,

Isabô,

Otello,

Fitlet,

Pijama in Box,

Panini,

Lavoutique,

Armazém Home Decor,

Microsom,

Zeiss,

Via Visão,

Primo Amore,

Coffee Town,

Enfant Bisu.