Bloqueio gigante no Centro Cívico exige paciência de motoristas

Curitiba está prestes a sediar um dos maiores eventos de automobilismo do mundo, o Red Bull Showrun, marcado para o dia 15 de março. Para garantir a segurança e o sucesso do espetáculo, a Superintendência de Trânsito (Setran) iniciou uma série de bloqueios na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico, desde o último domingo (09).

Os bloqueios, que serão realizados em etapas, afetarão significativamente o fluxo de veículos na região. A partir desta segunda-feira (10), até a madrugada de quarta-feira (12), uma faixa de circulação nos dois sentidos da via central da Avenida Cândido de Abreu está interditada entre as ruas Inácio Lustosa e Ernâni Santiago de Oliveira. Neste período, os cruzamentos e a via marginal permanecem abertos.

Na quarta-feira, a partir das 00h30, as pistas centrais da avenida serão totalmente bloqueadas no mesmo trecho, mantendo apenas a via marginal e os cruzamentos liberados para o tráfego. Esta configuração permanecerá até a madrugada de quinta-feira (13).

A partir de quinta-feira, os bloqueios se intensificam. As pistas centrais da Avenida Cândido de Abreu serão totalmente fechadas, incluindo a maioria dos cruzamentos, com exceção das ruas Lysimaco Ferreira da Costa e Barão de Antonina. A via marginal continuará aberta até as 21h de sexta-feira (14).

O ponto crítico dos bloqueios ocorrerá a partir das 21h de sexta-feira até a madrugada de domingo (16), quando haverá interdição total da avenida entre a Rua Inácio Lustosa e a rotatória do Largo da China. Diversas vias de acesso também serão bloqueadas, incluindo trechos das ruas Barão de Antonina, Senador Xavier da Silva, Heitor Stockler de França, entre outras.

As rotatórias do Largo da China e da Prefeitura também sofrerão interrupções. O trânsito entre elas será bloqueado na sexta-feira às 20h30, com previsão de liberação para segunda-feira (17) às 5h.

A Setran informa que a liberação do tráfego ocorrerá gradualmente a partir das 1h30 de domingo (16). A desmontagem da estrutura do evento está prevista para iniciar na segunda-feira (17), podendo se estender até terça-feira (18).

Para os usuários da Linha Turismo, haverá desvio de itinerário da linha 979 no período de 9 a 16 de março, passando por vias alternativas para contornar a área do evento.

A Setran recomenda que os motoristas evitem a região dos bloqueios sempre que possível e utilizem rotas alternativas. Agentes de trânsito estarão presentes para orientar os condutores durante todo o período de interdições.