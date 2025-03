Balada no Batel tem arrastão de celular; aparelhos foram recuperados

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deu um golpe certeiro contra o crime em Curitiba nesta segunda-feira (10). Um jovem de 22 anos foi detido em flagrante por receptação qualificada e posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada. O caso chamou a atenção pela rapidez da ação policial e pela quantidade de aparelhos celulares recuperados.

A operação, que resultou na prisão do suspeito, aconteceu no mesmo dia em que a denúncia foi registrada. Uma das vítimas procurou a polícia civil na manhã de segunda-feira, fornecendo informações cruciais sobre o rastreamento de seu celular furtado. O sinal do aparelho apontava para um condomínio residencial no bairro Campo de Santana.

Agindo com presteza, os policiais civis se dirigiram ao local indicado. No quarto andar de um dos blocos, a equipe encontrou o suspeito em um apartamento repleto de evidências. “Diversos celulares estavam sobre uma mesa, alguns embalados para envio a compradores e um envolto em papel alumínio”, revelou o delegado Fabiano Oliveira.

A operação resultou na apreensão de 16 aparelhos celulares, dos quais 11 haviam sido furtados em uma balada no Batel na última sexta-feira (7). Além dos smartphones, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com numeração suprimida, cinco munições intactas e uma pequena quantidade de substância semelhante à maconha.

O suspeito, que já possuía antecedentes por receptação, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Uma das vítimas compareceu à unidade policial e identificou seu aparelho, avaliado em R$ 8,8 mil, que lhe foi prontamente devolvido.

O delegado Fabiano Oliveira ressaltou que a investigação continua. “A Polícia Civil continuará identificando e ouvindo as demais vítimas para a restituição dos celulares recuperados”, disse.