Red Bull Showrun: como o evento inédito impulsiona a economia em Curitiba

A vinda do Red Bull Showrun, um dos maiores eventos de automobilismo do mundo para Curitiba, tem provocado transtornos ao trânsito para a região do Centro Cívico. Em contrapartida, hotéis lotados de turistas aproveitando bares, restaurantes e visitando pontos turísticos da cidade são benefícios que movimentam a economia. Há também oportunidades entre ambulantes de ganhar um extra, assim como um maior volume de corridas para os motoristas de aplicativos. A expectativa é de mais de 70 mil pessoas passem pela Avenida Cândido de Abreu neste sábado (15), dia do evento.

A taxa de ocupação de hotéis para o fim de semana atingiu 75%, um crescimento de 40% em relação a um período sem eventos, segundo o Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral (SEHA). Para o presidente do sindicato, Jonel Chede, eventos desse porte valorizam a estrutura da cidade. “Além de atrair visitantes e gerar visibilidade para Curitiba, a iniciativa impulsiona diretamente a economia local, refletindo-se na ocupação dos hotéis e no movimento dos restaurantes”, disse Chede.

No Bristol Metropolitan Flat, localizado na “boca” da Cândido de Abreu, a ocupação está próxima de 90%. São pessoas vindo de cidades próximas de Curitiba e de São Paulo. “Os eventos estão dando um retorno positivo ao hotel, e comparando ano passado no mesmo período, subimos 22% em ocupação. Está muito bom para a cidade, movimenta vários setores que irão fomentar o turismo da nossa capital”, afirmou o gerente Paulo Gomes.

Nas redes sociais da Tribuna do Paraná, vários comentários exaltam o Red Bull Showrun mesmo morando ao lado. “Moro quase na esquina e tá tudo certo. Só uns dias, movimenta a cidade e é um super evento. Vai ser legal”, escreveu Milena Coraiola.

Outra pessoa satisfeita com o evento é Márcio Brasil, responsável pelos bares Essen Biegarten e Zapata, no Centro Cívico. “É um evento mundial. São esperados mais de 70 mil pessoas. Movimenta toda a economia da cidade”, opinou o empresário no Instagram da Tribuna do Paraná.

Turismo comemora

Segundo o presidente do Instituto Municipal de Turismo, José Luiz Velloso, o setor também sente o impacto do evento com a chegada de turistas de fora do Brasil para a capital paranaense.

“O Red Bull Showrun vem para mostrar o protagonismo que Curitiba está tendo no cenário nacional e internacional. Falando com hotéis, com as companhias de aviação, a impressão que nos deixam é de que o evento vai trazer um número muito grande de turistas do Brasil inteiro e inclusive da Argentina. É uma satisfação muito grande”, disse Velloso.

Programação do Red Bull Showrun

O Red Bull Showrun começa às 14 horas, com entrada gratuita. A abertura do local ocorre ao meio-dia e o término do show está previsto para as 16h30. O evento vai contar com fan zone, área para pessoas com deficiência, bares, food trucks e banheiros.

O show contará com a presença de grandes nomes do automobilismo e de outras modalidades radicais. Um dos destaques será a exibição do carro de Fórmula 1 RB7, pilotado por Patrick Friesacher, ex-piloto da categoria e representante da Oracle Red Bull Racing.

O evento ainda terá apresentações de Bruno Crivilin, multicampeão brasileiro de Enduro; Lucas Moraes, primeiro brasileiro no top 3 do Rally Dakar; Aaron Colton, especialista em acrobacias com motocicletas; e Letícia Bufoni, hexacampeã mundial de skate, que participará de um desafio inédito de drift.

Os organizadores alertam que o espaço destinado ao evento está sujeito a lotação, por isso é recomendável chegar cedo para garantir um bom lugar e aproveitar a experiência.