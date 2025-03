Preparação pro Red Bull Showrun gera o caos no Centro Cívico e moradores caem na bronca: “Um inferno!”

“Isso aqui virou um inferno, nunca ocorreu algo parecido. Nem no Desfile de 7 de Setembro é assim”, desabafou Valéria Basseti Prochmann, moradora do Centro Cívico, e presidente do Conselho Comunitário de Segurança do bairro de Curitiba. A reclamação é pelo evento marcado para o sábado (15), o Red Bull Showrun, que promete atrair mais de 70 mil pessoas para a Avenida Cândido de Abreu, principal via da região.

Só para entender no aspecto de trânsito, desde domingo (09), os motoristas estão tendo dificuldades. A partir da quinta-feira (13), das 00h30 até 20h30 de sexta-feira (14), haverá o bloqueio total das pistas centrais da Avenida Cândido de Abreu, incluindo os cruzamentos, com exceção dos cruzamentos com as ruas Lysimaco Ferreira da Costa e Barão de Antonina, e da via marginal, que permanecerão liberados para o tráfego. Já a partir das 21h de sexta até às 1h30 de domingo (16), dia posterior ao evento, haverá bloqueio total da avenida entre a Rua Inácio Lustosa e a rotatória do Largo da China, afetando tanto as pistas centrais quanto as marginais e cruzamentos.

“Eu moro mais de 40 anos no Centro Cívico, o local escolhido é impróprio. O Centro Cívico foi transformado num autódromo e estão deixando as pessoas malucas. Tem gente com mudança marcada para o sábado, e agora? A prefeitura não procurou o Conseg, o que custava e planejar com a gente? Não iríamos apoiar, como não fazemos com outros eventos. O sofrimento vai além dos moradores, os taxistas e motoristas de aplicativos estão perdendo dinheiro parados aqui com o trânsito. Daqui a pouco vai ter outras empresas fazendo mais eventos, Curitiba precisa ter uma avenida para isso, estilo o Sambódromo” comentou Valéria.

Ainda segundo a presidente do Conseg, sete edifícios residenciais terão os acessos bloqueados, sem contar as 27 linhas de ônibus que terão seus trajetos alterados por causa do evento. Ela citou ainda rampas de acessibilidade bloqueadas por grades, além de pedestres sendo repreendidos e maltratados por seguranças particulares por tentarem atravessar a rua e usar as calçadas. “A sustentabilidade não está sendo respeitada, atraem quadrilhas que furtam celulares, o ruído acima do permitido, falta fiscalização e muita irregularidade. Está insuportável”, completou Valéria.

Confira como estão os bloqueios na região:

Nas redes sociais, a consequência do evento também é criticado por algumas pessoas. Mariana Rend, lamentou na postagem da prefeitura de Curitiba, o transtorno no meio da cidade. “Esse evento não deve acontecer em uma área residencial. O Centro Cívico foi o bairro mais valorizado ano passado, mas quem quer morar em um lugar que se fecha para qualquer evento e barulho? Um descaso para quem mora ou trabalha no Centro Cívico”, escreveu Mariana.

Outro comentário foi do Jorge Leonardo Broquetas, que não apoia o evento no local. “Parabéns prefeitura, que bola fora dessa vez, hein? Bloquear parcialmente uma das vias com mais fluxo de veículos em Curitiba. Dessa vez não tem como parabenizar”, opinou Jorge.

E aí, governo?

O Red Bull Showrun é um evento realizado em parceria entre o Governo do Estado do Paraná e a Prefeitura de Curitiba. Em nota, o governo reforçou que está apoiando a realização do evento, que acontece pela primeira vez no Brasil e terá repercussão global. “Trata-se de uma apresentação da Red Bull, que usará a mesma estrutura de ações similares que ocorreram em outros lugares do mundo, como África do Sul e Estados Unidos. A Secretaria de Segurança disponibilizou efetivo das forças de segurança para atuar no dia do evento.

A expectativa é de receber até 70 mil pessoas, entre eles milhares de turistas, potencializando a economia da Capital. É uma ação esportiva e cultural que acontece durante o dia, em período limitado, e que garante acesso dos curitibanos, paranaenses e visitantes a um show com carros de Fórmula 1 e outros veículos usados em competições oficiais, além da proximidade com ídolos esportivos, como Letícia Bufoni e Enzo Fittipaldi”, informou o Governo do Paraná.

E aí, prefeitura?

Já a prefeitura de Curitiba, apoiadora do Red Bull Showrun, esclarece que a organização do evento é de responsabilidade da empresa. “A Superintendência de Trânsito tem tomado uma série de medidas para minimizar o impacto no trânsito ao longo da Avenida Cândido de Abreu. Os agentes de trânsito estão presentes no local para orientar os motoristas e garantir a segurança e fluidez viária. Além disso, a Setran está utilizando Painéis de Mensagem Variáveis (PMVs) e faixas informativas espalhadas pela região, alertando sobre as alterações no trânsito. Recomendamos que, quem puder, evite transitar pela região do evento e opte por rotas alternativas até o término das atividades. A prefeitura entende que o evento gera empregos e movimenta a economia do município, beneficiando a coletividade, estando alinhada, desse modo, ao interesse público”, completou a prefeitura em nota.

