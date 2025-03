Linha Turismo terá tarifa a R$ 6 para moradores de Curitiba

A partir da próxima segunda-feira (17), os moradores de Curitiba terão uma oportunidade única de explorar os pontos turísticos da cidade por apenas R$ 6. A promoção, que oferece um desconto impressionante de 88% sobre o valor normal da tarifa, é uma iniciativa da Urbs para comemorar o aniversário de 332 anos da capital paranaense.

Para aproveitar o benefício, os curitibanos devem utilizar o cartão-transporte Usuário da Urbs, com créditos adquiridos por pessoa física. A oferta é válida de segunda a quinta-feira, em qualquer horário, até 17 de abril.

Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs, explica o objetivo da ação: “Queremos propiciar que os moradores da cidade também possam passear pelos pontos turísticos, a um custo menor. É uma forma de celebrar Curitiba pelos seus 332 anos”.

Conheça a Linha Turismo

Considerada uma das melhores do país, a Linha Turismo de Curitiba oferece um passeio por 26 pontos turísticos, incluindo o Jardim Botânico, a Ópera de Arame e o Museu Oscar Niemeyer. O percurso de 48 km é realizado em aproximadamente três horas, com ônibus circulando a cada 30 minutos.

Em 2024, a Linha Turismo bateu recorde de passageiros, transportando 799.568 usuários. O roteiro inicia na Rua 24 Horas, mas os passageiros podem embarcar em qualquer ponto do trajeto.

Como aproveitar a promoção

Para usufruir do desconto, é necessário ter o cartão-transporte Usuário da Urbs. Quem ainda não possui pode solicitar gratuitamente a primeira via através do Agenda Online. Basta comparecer ao local agendado com documento de identificação original com foto, CPF e comprovante de endereço.

Os créditos podem ser carregados pela internet, WhatsApp, postos de atendimento credenciados e alguns terminais. É importante ressaltar que apenas os créditos adquiridos por pessoa física são válidos para a promoção.

Dúvidas frequentes

– Crianças até 5 anos não pagam passagem na Linha Turismo.

– Cartões Isento (idoso, pessoas com deficiência) ou Estudante não são aceitos na promoção, mas seus titulares podem solicitar gratuitamente o cartão Usuário.

– O cartão Avulso, vendido em bancas de revistas, não é aceito na Linha Turismo.

– Pagamentos com cartão de débito e crédito são aceitos, mas com a tarifa normal de R$ 50.

– A cada embarque é debitada a tarifa promocional de R$ 6.

– Cada passageiro precisa ter seu próprio cartão Usuário.

A Linha Turismo é uma excelente oportunidade para os curitibanos redescobrirem sua cidade. Com o desconto especial, moradores podem aproveitar para conhecer ou revisitar os principais pontos turísticos da capital paranaense, mergulhando na cultura, arquitetura e história local.