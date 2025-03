Guia completo para o Red Bull Showrun em Curitiba neste sábado

Chegou o dia esperado para os fãs do automobilismo. Neste sábado (15), o Red Bull Showrun, promete agitar a Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico, em Curitiba. Com entrada gratuita, muita gente passou a noite de sexta-feira (14) na fila, a fim de conseguir o melhor local nas arquibancadas instaladas na rua. A expectativa de público ultrapassa 50 mil pessoas com a abertura do local ocorrendo ao meio-dia e o término do show está previsto para as 16h30.

De acordo com a organização, o início das festividades está marcado para às 14h. A principal atração será a exibição do lendário carro de Fórmula 1 RB7, que será pilotado por Patrick Friesacher, ex-piloto da F1 e representante da Oracle Red Bull Racing. O veículo foi utilizado por Sebastian Vettel na conquista de dois títulos mundiais da categoria.

Outro grande nome que participará do show é Scott Speed, ex-piloto de Fórmula 1, que vai fazer manobras radicais com o Visa Cash App Red Bull Racing, carro da equipe na temporada passada da Fórmula 1.

O piloto brasileiro Lucas Moraes, bronze no Campeonato Mundial de Rally-Raid, principal competição de motos off-road do mundo, além de tricampeão no Rally dos Sertões, também esteve em Curitiba nesta quinta-feira e se apresenta no sábado.

“É sempre diferente pilotar no asfalto, mas é muito legal participar de um evento que será um marco para a cidade, que é muito especial para mim, já que a família da minha esposa é daqui e visitamos sempre. É uma honra participar e espero que a galera porque o show vai ter muita velocidade, isso eu garanto”, prometeu o piloto

O evento ainda terá apresentações do Aaron Colton, especialista em acrobacias com motocicletas; e Letícia Bufoni, hexacampeã mundial de skate, que participará de um desafio inédito de drift.

A cerimônia de abertura ficará a cargo de Rafael Goberna, que vai apresentar ao público manobras de parapente. Além disso, o prodígio do skate Gui Khury, também marcará presença, representando os talentos locais.

O evento é uma parceria entre o Governo do Estado do Paraná e a Prefeitura de Curitiba, em parceria com a Red Bull.

Nó em todo o bairro de Curitiba

A Superintendência de Trânsito (Setran) iniciou os bloqueios na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico, desde o último domingo (09), para a montagem da estrutura. Durante a semana, a presidente do Conselho Comunitário de Segurança do Centro Cívico, Valéria Basseti Prochmann, reclamou dos bloqueios das ruas afirmando que o evento não deveria ocorrer no meio da cidade.

“Eu moro mais de 40 anos no Centro Cívico, o local escolhido é impróprio. O Centro Cívico foi transformado num autódromo e estão deixando as pessoas malucas. Tem gente com mudança marcada para o sábado, e agora? A prefeitura não procurou o Conseg, o que custava e planejar com a gente? Não iríamos apoiar, como não fazemos com outros eventos. O sofrimento vai além dos moradores, os taxistas e motoristas de aplicativos estão perdendo dinheiro parados aqui com o trânsito. Daqui a pouco vai ter outras empresas fazendo mais eventos, Curitiba precisa ter uma avenida para isso, estilo o Sambódromo” comentou Valéria.

Apesar da reclamação dos moradores e mesmo de trabalhadores que tiveram a alteração de trajetos em linhas de ônibus, outros setores da economia comemoram o Red Bull Showrun. A taxa de ocupação de hotéis para o fim de semana atingiu 75%, um crescimento de 40% em relação a um período sem eventos, segundo o Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral (SEHA).

No Bristol Metropolitan Flat, localizado na “boca” da Cândido de Abreu, a ocupação está próxima de 90%. São pessoas vindo de cidades próximas de Curitiba e de São Paulo. “Os eventos estão dando um retorno positivo ao hotel, e comparando ano passado no mesmo período, subimos 22% em ocupação. Está muito bom para a cidade, movimenta vários setores que irão fomentar o turismo da nossa capital”, afirmou o gerente Paulo Gomes.

O que dá para levar

O evento contará com fan zone, área para pessoas com deficiência, bares, food trucks e banheiros.

O que não pode levar no Red Bull Showrun em Curitiba?

Para garantir a segurança de todos, alguns itens estão proibidos no evento, como armas de fogo ou brancas, guarda-chuvas, objetos pontiagudos (incluindo canetas), balões, fogos de artifício, garrafas de vidro ou metal, bandeiras com mastro, cigarros eletrônicos, câmeras profissionais, bebidas alcoólicas, substâncias tóxicas e produtos inflamáveis. A entrada de animais também está proibida, exceto cães-guia.

Pode levar: para o conforto e segurança dos participantes, é permitido levar itens como bonés, protetor solar, capa de chuva, câmera portátil não profissional e uma garrafa de água vazia (de material flexível e sem tampa). Haverá bebedouros no local para que todos possam recarregar suas garrafas. Alimentos industrializados e lacrados também estão liberados.

