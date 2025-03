Mulheres são resgatadas de cárcere privado em clínica particular no litoral

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Vigilância Sanitária, prendeu um homem em flagrante e resgatou cinco mulheres em cárcere privado em uma clínica particular de reabilitação. A ação aconteceu na segunda-feira (24), em Antonina, no Litoral do Paraná.

A investigação começou após denúncias sobre a situação do local, que funcionava como centro de tratamento para pessoas com dependência química. Durante a fiscalização, foram identificadas diversas irregularidades, incluindo as condições degradantes que uma estudante de 22 anos estava vivendo.

De acordo com o delegado Emmanuel Lucas Soares, a jovem era mantida trancada, algemada e era obrigada a fazer as necessidades fisiológicas em um balde. “Diante dos fatos, a PCPR prendeu em flagrante o gerente da clínica, responsável pelo funcionamento do estabelecimento. As investigações continuam para identificar outras possíveis responsabilidades e aprofundar relatos de maus-tratos”, explica o delegado.

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário. As mulheres resgatadas estão sendo acompanhadas pela Assistência Social de Antonina e foram entregues às famílias.

Como denunciar casos de violência contra a mulher

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra mulheres e crianças. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR e 181, do Disque Denúncia. Se o crime estiver acontecendo no momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.