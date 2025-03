Tour Curitiba Sombria celebra 332 anos da capital com histórias misteriosas

Curitiba ganha uma atração especial para comemorar seu aniversário de 332 anos. O tour “Curitiba Sombria”, sucesso entre moradores e turistas, terá edições exclusivas no dia 29 de março, às 19h e 21h30. Os participantes receberão kits curitibanos de presente e concorrerão ao sorteio de um livro do renomado escritor Dalton Trevisan.

Desde seu lançamento em outubro de 2024, o passeio já atraiu cerca de 400 pessoas curiosas para desvendar os segredos e lendas da capital paranaense. Os ingressos para esta experiência única estão disponíveis no site Disk Ingressos.

Durante duas horas, os participantes embarcam em uma van que percorre o Centro da cidade. A jornalista Luciana Penante, mediadora do tour, narra as histórias e lendas dos locais visitados, utilizando imagens e proporcionando paradas imersivas repletas de surpresas.

O roteiro eclético inclui pontos icônicos como as igrejas do centro histórico, o cemitério municipal e uma capela velatória. Além disso, o passeio revela locais intrigantes que foram – e ainda são – palco de encontros de sociedades secretas, incluindo uma casa que supostamente abrigou uma “bruxa”.

Com mais de 30 “causos” da capital, o tour Curitiba Sombria não se limita apenas a contar histórias de figuras amplamente reconhecidas, como Dalton Trevisan, o “vampiro de Curitiba”. Personagens marginalizados também ganham destaque, como Sipriana, uma mulher negra acusada de bruxaria durante a inquisição, e a travesti Gilda.

O passeio tem início nos fundos da Praça João Cândido e termina de forma inusitada: uma imersão na noite curitibana, com a opção de confraternização no restaurante Gato Preto. Lá, os participantes podem saborear a famosa costela premiada e ouvir as histórias do garçom ‘Polaco’, que trabalha na casa há 22 anos. Os mais curiosos ainda têm a chance de explorar o misterioso “segundo andar” do estabelecimento.

É importante ressaltar que, apesar do nome sugestivo, o tour aborda temas sombrios de forma respeitosa. “Não é um passeio de terror físico, o medo fica por conta das histórias”, explica a criadora. Os tópicos variam desde a ‘aura’ peculiar da capital até situações que revelam o lado obscuro da natureza humana, como violência, escravidão, feminicídio e abuso de substâncias.

Esta edição especial do Curitiba Sombria conta com o apoio do Festival de Curitiba, Curitiba Cult e Vaticano, prometendo uma experiência única para celebrar o aniversário da cidade.

Serviço

Tour Curitiba Sombria

Local: embarque nos fundos da Praça João Cândido, Largo da Ordem.

Ingressos: a partir de R$ 90 mais taxa da plataforma de vendas.

Vendas no Disk Ingressos

Mais informações:

Redes: http://instagram.com/curitiba.sombria

Site: www.curitibasombria.com.br