Barbeiro corta cabelos de graça no Centro de Curitiba: “muito importante para eles”

Um jovem barbeiro chamou atenção ao ser visto cortando o cabelo de um homem no meio do Calçadão da XV, no Centro de Curitiba, na manhã desta quarta-feira (26). Ao ser perguntado sobre a atividade, Alisson Rubem Rocha revelou que está aprendendo a profissão e que faz o trabalho voluntário com os objetivos de treinar e praticar um ato de solidariedade.

Rocha conta que essa é a terceira vez que passa pelo Centro da cidade para fazer os cortes gratuitos. Geralmente ele convida pessoas em situação de rua para participar da ação. “Eu aprendo e eles também saem satisfeitos, com o cabelo cortadinho”, diz.

Chamando atenção, a atitude do jovem foi elogiada por pessoas que passavam pelo local. “Cada um fazendo a sua parte, ajudando. Isso aqui é muito importante para eles. Eles me disseram muito obrigado. Isso pra mim, vou levar pro resto da minha vida. Toda vez que alguém precisar e eu estiver disponível, vou estar aqui”, afirma Rocha.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉