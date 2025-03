Festa dos 332 anos de Curitiba terá feira de adoção de animais

Já pensou em ganhar um novo amigo de quatro patas? Além de atividades culturais, esportivas e lazer totalmente gratuitas, a festa oficial de aniversário da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) e da capital paranaense, neste sábado (29), terá uma feira de adoção de cães. A ação será realizada das 10h às 16h, no estacionamento do Legislativo.

A feira contará com cerca de 15 animais para a adoção responsável, entre filhotes, adultos e cães e até mesmo cães idosos em busca de um lar. Os animais adultos e os idosos já estão castrados, enquanto os filhotes deverão ser castrados quando completarem cinco meses.

+ Leia mais: Criação de mega espaço para shows em Curitiba avança com aprovação importante

Para adotar, é necessário levar documento com foto e comprovante de residência, ser maior de 25 anos e, entre outros pré-requisitos, assinar o termo de adoção responsável, onde o tutor se compromete com o bem-estar do novo companheiro.

“O animal merece todas as chances para ser feliz. Adoção é sobre amor, não é sobre aparência. Pense nisso”, destaca a protetora independente Jujuucao (Juliana Souza). Cadastrada à Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba, ela é a responsável pela feira de adoção deste sábado.

Festa também é espaço de cidadania

O evento “Curitiba 332” também será espaço de promoção da cidadania. Reforçado a parceria entre da instituição com a Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR), a festa oficial de aniversário da cidade contará com a Van dos Direitos, unidade móvel usada para atendimentos descentralizados.

Das 10h às 17h, a equipe da Defensoria Pública oferecerá orientação jurídica gratuita em todas as áreas de atendimento da instituição – Família, Cível, Fazenda Pública, Infância e Juventude, entre outras.

+ Leia mais: Após Indicação Geográfica, broa de centeio vira Patrimônio Cultural de Curitiba

É possível, por exemplo, buscar a orientação para casos como divórcio, pensão alimentícia, acesso a medicamento, vaga em creche, demandas de direito do consumidor e dúvidas jurídicas em geral. No dia da ação, basta apresentar um documento de identificação pessoal com foto.

O Fala Curitiba Móvel também estará na Câmara de Curitiba neste sábado, no período das 10h às 13h. O objetivo é facilitar a participação dos moradores da cidade na consulta pública que define os rumos do Orçamento da cidade. No Fala Curitiba, a população escolhe as obras e serviços a serem realizados em seus bairros.

** Foto interna: Annelise Mariano/DPE-PR