Curitiba inova com primeira entrega por drone dos Correios

Curitiba reafirmou seu papel de vanguarda tecnológica nesta quarta-feira (26), ao sediar a primeira entrega por drone dos Correios no Brasil. O evento histórico ocorreu durante o Smart City Expo Curitiba 2025, consolidando a capital como laboratório para o futuro dos serviços de entrega.

O prefeito Eduardo Pimentel recebeu pessoalmente o pacote entregue pelo drone na Ligga Arena. “É a tecnologia, a inovação, o futuro que está chegando. O Brasil todo está se preparando através de Curitiba”, declarou Pimentel.

A iniciativa faz parte de um projeto mais amplo para desenvolver um sistema de controle de tráfego em “aerovias” para drones de entrega. A Atech, empresa do grupo Embraer, escolheu Curitiba para realizar os testes práticos do software que permitirá voos seguros de drones em ambientes urbanos.

Parcerias Estratégicas

O projeto ganhou força com a entrada de dois novos parceiros: os Correios e a Speedbird Aero. Essas colaborações prometem trazer expertise em logística e tecnologia de drones para o desenvolvimento do sistema.

Rodrigo Persico, CEO da Atech, destacou a sinergia entre os parceiros. “Esse ‘casamento’ para o desenvolvimento desse projeto tão importante para o futuro da mobilidade de transporte logístico no país não podia ser mais vencedor”.

O voo inaugural

Respeitando as regulamentações da Anac, o voo de demonstração decolou da Praça Afonso Botelho e pousou com precisão na área externa da Ligga Arena. O drone utilizou o sistema BVLOS, permitindo operação além da linha de visão do piloto.

A realização desse teste foi possibilitada pelo Sandbox Regulatório de Curitiba, criado em 2021. Essa iniciativa permite experimentos temporários de produtos e serviços inovadores na cidade, facilitando o desenvolvimento de novas tecnologias.