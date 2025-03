Fotos! Como ficou a Avenida Victor Ferreira do Amaral após entrega da obra

Nesta sexta-feira (28), o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, entregou a obra de requalificação e modernização da Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã. Durante a cerimônia, Pimentel também assinou a ordem de serviço para um novo conjunto de obras viárias, incluindo a construção do viaduto Curitiba-Pinhais, duas pontes sobre o Rio Atuba e sistema viário complementar, com vias marginais e rotatórias.

A Avenida Victor Ferreira do Amaral é um dos principais corredores de transporte da capital, conectando Curitiba aos dois municípios vizinhos: Pinhais e Piraquara. Na revitalização, a avenida recebeu uma faixa extra por sentido, exclusiva para transporte público, além de novas calçadas, ciclovia, melhorias na drenagem, iluminação e sinalização viária.

São 3.866 metros de intervenções, divididos entre as duas pistas, no trecho desde a Rua Dom Manuel da Silveira D’Elboux até a Rua Professor Eduardo Correia de Lima. São 1.990 metros de intervenções na pista da direita e 1.876 metros na pista da esquerda.

Árvores na Avenida Victor Ferreira do Amaral

A avenida foi contemplada com o plantio de 1 mil árvores nativas, incluindo um pomar no canteiro central. Uma muda de pau-ferro e uma jaboticabeira foram plantadas no canteiro central da Victor Ferreira do Amaral, em frente ao Detran. Outra muda de pau-ferro foi destinada à lateral da calçada em frente ao órgão público.

Conclusão de pacotes de obras do Novo Inter 2

As obras foram coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) e executadas pela Castilho Engenharia. A entrega da obra na Victor Ferreira do Amaral marca a conclusão dos pacotes 1 e 2 do Lote 4 do Novo Inter 2, um dos maiores investimentos em mobilidade da cidade. Agora iniciam a nova etapa de obras, dos pacotes 3 e 4.

Mesmo com a entrega da requalificação da Avenida Victor Ferreira do Amaral, alguns serviços de acabamento ainda seguirão em andamento, como ajustes na sinalização, retoques em calçadas e outros detalhes finais. Essas intervenções têm baixo impacto no trânsito, que já foi totalmente liberado para os motoristas e o transporte público.

O contrato para execução dos trabalhos segue vigente até 30 de abril, garantindo a finalização de qualquer pendência. Além disso, a empresa responsável pela obra mantém o contrato ativo até setembro, período em que ainda poderá realizar eventuais correções e manutenções necessárias.

Linhas de ônibus têm alterações com finalização das obras do Novo Inter 2

Com o término das obras do Novo Inter 2 na Avenida Victor Ferreira do Amaral, várias linhas terão alteração de itinerário. Confira:

020 – INTERBAIRROS II (HORÁRIO): pelas ruas Raphael Papa, Av. Victor Ferreira do Amaral, Hayton da Silva Pereira, Eng. Alberto Monteiro de Carvalho, Prof. Nivaldo Braga, Delegado Leopoldo Belczak e Ronald José Carboni, sentido Terminal Capão da Imbuia.

021 – INTERBAIRROS II (ANTI – HORÁRIO) e 023 – INTER 2 (ANTI – HORÁRIO): pelas ruas Ronald José Carboni, Francisco Mota Machado, Professora Olga Balster, Av. Victor Ferreira do Amaral, Raphael Papa e Av. Nossa Senhora da Luz, sentido Terminal Cabral.

022 – INTER 2 (HORÁRIO): pelas ruas Raphael Papa, Av. Victor Ferreira do Amaral, Prof. Nivaldo Braga, Delegado Leopoldo Belczak e Ronald José Carboni, sentido Terminal Capão da Imbuia.

307 – B. ALTO/STA. FELICIDADE: pelas ruas Pedro Eloy de Souza, Visc. de Abaeté, Brasílio de Lara e Av. Victor Ferreira do Amaral, ambos sentidos.

372 – TARUMÃ: pelas ruas Mal. Deodoro, Praça das Nações, Raphael Papa e Av. Victor Ferreira do Amaral, sentido Terminal Bairro Alto, e pela Av. Victor Ferreira do Amaral, sentido Centro.

373 – ALTO TARUMÃ: pelas ruas Mal. Deodoro, Praça das Nações, Raphael Papa, Av. Victor Ferreira do Amaral, Prof. Nivaldo Braga e 21 de Junho, sentido Terminal Bairro Alto, e pela Rua Konrad Adenauer e Av. Victor Ferreira do Amaral, sentido Centro.

375 – SAGRADO CORAÇÃO: pelas ruas Mal. Deodoro, Praça das Nações, Raphael Papa, Av. Victor Ferreira do Amaral, Prof. Nivaldo Braga, 21 de Junho, Professora Olga Balster e Konrad Adenauer, sentido Terminal Bairro Alto, e pelas ruas Dante Angelote, Mário do Amaral, Aníbal Goularte Maia Filho, Fulvio José Alice, Konrad Adenauer e Av. Victor Ferreira do Amaral, sentido Centro.

380 – DETRAN/VIC. MACHADO: pelas ruas Mal. Deodoro, Praça das Nações, Raphael Papa, Av. Victor Ferreira do Amaral e Hayton da Silva Pereira, sentido Detran, e pelas ruas Hayton da Silva Pereira, Eng. Alberto Monteiro, Professora Olga Balster e Av. Victor Ferreira do Amaral, sentido Centro. Informamos ainda, novo ponto final da linha na Rua Hayton da Silva Pereira.

X42 – ESPECIAL CABRAL/C. IMBUIA: em função do retorno das linhas 020 – INTERBAIRROS II (HORÁRIO) e 021 – INTERBAIRROS II (ANTI – HORÁRIO), a linha será desativada no dia 29 de março.

X45 – ESPECIAL B. ALTO/C. IMBUIA: pelas ruas Ronald José Carboni, Francisco Mota Machado, Professora Olga Balster, Konrad Adenauer e José Veríssimo, sentido Terminal Bairro Alto, e pelas ruas José Veríssimo, Konrad Adenauer, Av. Victor Ferreira do Amaral e Prof. Nivaldo Braga, sentido Terminal Capão da Imbuia.

As estações-tubo Colégio Militar e Detran aguardam implantação provisória. Mais informações estão no site da Urbs.