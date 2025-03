Projeto de novo viaduto entre Curitiba e Pinhais será apresentado oficialmente

A Prefeitura de Curitiba irá organizar uma reunião pública para apresentar as obras do Lote 4, Pacotes 3 e 4, do projeto do Novo Inter 2. O encontro terá o objetivo de informar a população sobre as obras do novo viaduto realizadas na divisa entre Curitiba e Pinhais para melhorar a mobilidade e a infraestrutura viária da região.

O projeto contempla a construção de um viaduto e duas pontes sobre o Rio Atuba. O encontro ocorrerá no dia 3 de abril, às 18h30, no Auditório da Rua da Cidadania do Cajuru (Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru).

“As novas estruturas deverão melhorar o eixo metropolitano entre Curitiba e Pinhais, garantindo mais fluidez ao transporte público e ao tráfego, além de segurança para motoristas e pedestres”, diz Márcio Teixeira, coordenador-geral da Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento (Utag), responsável pelo gerenciamento dos projetos estruturantes na capital.

O Pacote 3 prevê a implantação do viaduto que fará a conexão entre a Avenida Victor Ferreira do Amaral e a Rodovia João Leopoldo Jacomel. A estrutura terá 155 metros de comprimento e 25 metros de largura, com três faixas de rolamento em cada sentido.

Já o Pacote 4 contempla a construção de duas pontes sobre o Rio Atuba, posicionadas nas vias marginais ao viaduto. Cada ponte terá 35 metros de comprimento e 13,4 metros de largura, com duas faixas de rolamento, barreiras de proteção e um passeio de 2,88 metros para pedestres. Além disso, este pacote inclui a rotatória e o sistema viário complementar ao viaduto e as pontes.

A empresa Castilho Engenharia será responsável pela execução da obra, que está prevista para começar no dia 31 de março. O investimento total é de R$ 68.797.559,49.

Novo Inter 2

As obras fazem parte do Novo Inter 2, um dos projetos mais importantes de mobilidade em Curitiba. O objetivo é modernizar o sistema de transporte coletivo e garantir maior eficiência e conforto para os usuários, além de melhorar a infraestrutura viária da cidade. O projeto inclui a requalificação de vias, implantação de novos pavimentos e melhorias na drenagem em diversos pontos no itinerário da linha Inter 2 e seu entorno, beneficiando milhares de passageiros que utilizam o transporte público diariamente.

Desde 2019, a Prefeitura de Curitiba vem divulgando as propostas para Ampliação da Velocidade e Capacidade da Linha Direta Inter 2. Antes mesmo da assinatura do contrato, foram realizadas quatro audiências públicas presenciais em outubro de 2019. Em 2022, uma consulta online permaneceu ativa por 60 dias e ouviu a opinião de mais de 2 mil pessoas de toda a cidade sobre o projeto.