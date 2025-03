Começa obra que promete reduzir alagamentos em Curitiba e região metropolitana

Começou a construção de duas bacias de contenção no Rio Atuba, uma importante intervenção de macrodrenagem que acontece na Rua Irma Schreiner Maran, no Santa Cândida, em Curitiba. A obra busca prevenir alagamentos na região norte da cidade e também contribuir para o sistema de drenagem dos municípios vizinhos de Pinhais e Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com o prefeito Eduardo Pimentel, essa é uma das maiores intervenções executadas na cidade para enfrentar os desafios das chuvas intensas, cada vez mais comum. O projeto deve beneficiar diretamente os moradores dos bairros Santa Cândida, Bairro Alto, Bacacheri, Atuba e Cajuru, além da região metropolitana.

“O município é Curitiba, mas a obra é metropolitana e muito importante para conter enchentes e garantir mais segurança para a população. Estamos construindo grandes bacias, lagos de grandes dimensões para reservar uma volumosa quantidade de água, funcionando como os parques Barigui e Tingui, que ajudam a evitar alagamentos na cidade”, disse o prefeito.

Obra em Curitiba vai criar bacias para retenção temporária da chuva

A obra prevê a construção de duas bacias para a retenção temporária da água das chuvas que ocuparão uma área de aproximadamente 100 mil m² e terão capacidade de armazenar até 150 mil m³ de água. A área da implantação é limitada entre o Rio Atuba e as ruas Paulo Kulik e Dario Nogueira dos Santos.

O volume de água que ficará retido nas bacias daria para encher 60 piscinas olímpicas. Todo esse volume será escoado lentamente para o rio, reduzindo a pressão sobre o sistema de drenagem e prevenindo alagamentos em ruas e casas.

Além das bacias de detenção, o projeto inclui a implantação de galerias celulares, rede de drenagem, pavimentação e paisagismo. Para garantir a estabilidade das margens do rio e evitar erosão, serão utilizadas estruturas de gabião – gaiolas de ferro preenchidas com pedras que, ao longo do tempo, se integrarão à vegetação local.

O projeto prevê também a Via Parque, uma nova via local de aproximadamente mil metros que dará continuidade à Rua Dário Nogueira dos Santos. O trajeto contará com ciclovias e receberá o plantio de árvores, tornando-se espaço de convivência e lazer para a comunidade.

Realizado em parceria com o Ministério das Cidades, o investimento na obra será de R$ 26 milhões, com recursos municipais e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), repassados via Caixa Econômica Federal. A obra é coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop). Os trabalhos deverão ser concluídos até o primeiro semestre de 2026.

Rio Atuba

O Rio Atuba, que percorre aproximadamente 22 km e corta diversos bairros da capital, como Santa Cândida, Bairro Alto e Cajuru, é um dos principais afluentes do Rio Iguaçu e também serve de divisa natural com os municípios vizinhos. O crescimento urbano e o aumento das chuvas intensas têm ampliado os riscos de enchentes ao longo de seu curso.

Obras de macrodrenagem em Curitiba

Além da obra na Bacia do Rio Atuba, estão em andamento, em Curitiba, obras na Bacia do Rio Pilarzinho (Mercês), que inclui uma bacia de detenção e área de lazer, e na Bacia do Rio Mossunguê (Campo Comprido), com diques, muros de proteção, galerias celulares e espelho d’água. A Bacia do Rio Pinheirinho está em fase final, com 8 km de obras para canalização, bombeamento e modernização da drenagem.