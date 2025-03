Festival de Curitiba 2025: confira programação completa no Guia da Tribuna

Começa nesta segunda-feira (24) a 33ª edição do Festival de Teatro de Curitiba. Nos próximos 14 dias, serão mais de 350 atrações distribuídas em 70 espaços da capital paranaense e região metropolitana (RMC).

Toda a programação do Festival de Curitiba é possível encontrar no Guia da Cidade da Tribuna do Paraná.

O evento é conhecido nacionalmente pela diversidade cultural, com muito teatro, dança, música, oficinas, circo e gastronomia. A projeção é de reunir cerca de 200 mil pessoas.

Curitibanos ganham destaque no Festival de Curitiba

Entre as inúmeras peças, não poderia faltar um elemento importante: os curitibanos. Na Mostra Lúcia Camargo, por exemplo, atores e personagens relevantes para a história de Curitiba, como os escritores Paulo Leminski e Dalton Trevisan, ganham destaque nos espetáculos.

Confira os espetáculos em que terão destaque artistas da capital paranaense:

“Cabaré Haikai”

A peça é inspirada em diversas obras – tanto em textos, como em composições – do escritor curitibano Paulo Leminski, famoso pela forma marcante de escrever. Os atores mostram no palco como o poeta utilizava a arte em forma de resistência cultural nas suas reflexões e produções.

A estreia do espetáculo aconteceu em 2024, celebrando a vida e o legado do artista no ano em que completaria 80 anos. A atração foi pensada pelo diretor Rodrigo Fornos, pela escritora e compositora Estrela Leminski, filha de Paulo, e por Eduardo Ramos. No Festival, “Cabaré Haikai” tem sessões nos dias 25 e 26 de março, às 18h30 e 21h na terça-feira e às 18h30 na quarta-feira, no Teatro Zé Maria. Os ingressos das três sessões já estão esgotados.

“Nebulosa de Baco”

A atriz curitibana Rosana Stavis estrela a produção “Nebulosa de Baco” da Cia.Stavis-Damaceno. A companhia também é responsável pelo sucesso “A Aforista”, peça em que a artista da capital paranaense atuou e foi indicada ao Prêmio Shell de Melhor Atriz. Na montagem atual, Rosana faz o papel de uma atriz experiente que precisa ajudar uma iniciante – que não consegue chorar – a interpretar uma vítima de abuso sexual na infância. Para essa personagem, a também curitibana Helena de Jorge Portela foi a escolhida para interpretar a jovem.

O novo espetáculo chega pela primeira vez no Festival de Curitiba, dentro da Mostra Lúcia Camargo. O Guairinha recebe a atração nos dias 5 e 6 de abril, às 20h30 e 19h, respectivamente. Os ingressos das duas sessões já estão esgotados.

“Daqui Ninguém Sai”

O espetáculo apresenta mais de 30 contos do escritor curitibano Dalton Trevisan, conhecido especialmente pela obra “O Vampiro de Curitiba”. Na peça, jovens entram em um casarão abandonado, onde encontram figuras misteriosas como o velho João, o guardião da obra de Dalton Trevisan. Os adolescentes ficam presos no local e, durante a noite, conhecem os contos “Daltonianos”.

“Daqui Ninguém Sai”, desenvolvida pelo Teatro de Comédia do Paraná (TCP) do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), tem direção de Nena Inoue e dramaturgia de Henrique Fontes. A atração estreia nacionalmente no 33° Festival de Curitiba com duas apresentações: nos dias 26 e 27 de março às 20h30, no Guairinha. Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos uma hora antes na bilheteria do teatro.

“Ao Vivo [Dentro da Cabeça de Alguém]”

Com produção da Companhia Brasileira de Teatro, com sede em Curitiba, a peça é uma imersão de memórias, sonhos e ideias sobre o futuro de uma personagem fictícia, com a perspectiva de dentro da cabeça dela.

A montagem, com direção de Márcio Abreu, tem uma ilustre participação (tanto na criação como na atuação): Renata Sorrah, uma das maiores atrizes do Brasil. O elenco de “Ao Vivo [Dentro da Cabeça de Alguém]” também conta com Rodrigo Bolzan, Rafael Bacelar, Bárbara Arakaki e Bixarte. A peça fica em cartaz nos dias 27 e 28 de março às 20h30, no Teatro da Reitoria, e foi o primeiro espetáculo com ingressos esgotados, um dia após a abertura das bilheterias.

“A Velocidade da Luz”

A peça “Velocidade da Luz” conta com a participação de atores inusitados: curitibanos com mais de 60 anos que se candidataram para os papéis dias antes da apresentação do espetáculo. Dirigido pelo argentino Marco Canale, o projeto teatral passa por diferentes cidades e é construído coletivamente, nascendo principalmente das memórias dos participantes que cantam, dançam e aprendem a atuar.

A montagem tem como cenário os espaços públicos da cidade em que passa. A apresentação acontece na Praça Santos Andrade nos dias 5 e 6 de março, às 16h. O evento é gratuito.

Serviço – 33º Festival de Curitiba

Data: De 24/3 a 6/4 de 2025

Valores: Os ingressos vão de R$ 00 até R$85 (mais taxas administrativas).

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h).

