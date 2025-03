Festival Color Geek 2025: Curitiba recebe super evento da cultura pop

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba se prepara para receber a 5ª edição do Festival Color Geek, um dos eventos mais aguardados pelos amantes da cultura pop, animes, games e quadrinhos na capital paranaense. Nos dias 5 e 6 de abril, o Espaço de Eventos Piazza Notte será palco de uma verdadeira celebração geek, reunindo atrações para fãs de todas as idades.

O festival, que acontece das 11h30 às 19h30, promete uma programação diversificada e empolgante. Entre os destaques estão o concurso de cosplay, uma feira de produtos temáticos e shows de música geek. Os visitantes também terão a oportunidade de interagir com dubladores renomados e explorar espaços temáticos interativos, incluindo áreas dedicadas aos fãs de Star Wars e K-pop.

Dubladores de peso confirmados

Um dos pontos altos do Color Geek 2025 será a presença de dubladores consagrados, que compartilharão suas experiências em palestras programadas para as 15 horas. Márcio Seixas, a voz icônica de personagens como Batman e Qui-Gon Jinn, é um dos nomes confirmados. Tati Keplermeier, conhecida por dar voz a Sakura em Naruto e Vi em Arcane, também estará presente. Hannah Butel, dubladora de Momo em Dandadan, fará sua estreia em Curitiba durante o evento.

A influenciadora FehDubs, que conta com milhões de seguidores nas redes sociais, promete uma interação especial com o público, respondendo perguntas e discutindo diversos aspectos da cultura geek.

Música para embalar os fãs

A programação musical do festival promete agitar os visitantes. O grupo paulista Hahury Ya trará ao palco sucessos clássicos dos animes, enquanto o rapper curitibano Tenshi apresentará suas letras inspiradas no universo geek. Os shows estão marcados para as 18 horas em ambos os dias do evento.

Atrações para todos os gostos

Além dos shows e convidados especiais, o Color Geek 2025 oferecerá uma variedade de atividades. A maior feira geek de Curitiba contará com espaço dedicado ao K-pop, batalhas de swordplay, exposição de kimonos japoneses e mesas de RPG. Os fãs de Star Wars poderão desfrutar do ambiente temático Jedicon, mergulhando no universo da saga.

O tradicional Concurso de Cosplay, um dos momentos mais aguardados, acontecerá nos dois dias do evento a partir das 16 horas, reunindo competidores talentosos em apresentações imperdíveis.

Ingressos e informações

Os ingressos para o Color Geek 2025 já estão disponíveis no terceiro lote promocional, com preços a partir de R$ 35 (meia entrada). As vendas são realizadas exclusivamente pelo site www.uticket.com.br, e os lugares são limitados.

Compromisso social

O Festival Color Geek, idealizado em 2023 por um grupo de amigos liderado pelo empresário Márcio Correia, da ColorAu, não é apenas um evento de entretenimento. Desde sua primeira edição, o festival mantém um compromisso social, arrecadando alimentos para famílias atendidas pela ONG de Dikaion, em Piraquara.

Com a expectativa de superar o público de 3.500 visitantes da edição anterior, o Color Geek 2025 se consolida como um movimento que une diversão, paixão pela cultura pop e responsabilidade social, prometendo dois dias de imersão total no universo geek para os curitibanos e visitantes.

Serviço

Color Geek 2025

Data: 5 e 6 de abril de 2025

Horário: das 11h30 às 19h30.

Local: Espaço de Eventos Piazza Notte, BR-116, 14934 – Vila Fanny, Curitiba – PR

Ingressos a partir de R$ 35 (meia entrada)

[www.uticket.com.br]www.uticket.com.br ou aqui

Mais informações: (41) 99873-1047

Instagram: @color_geek_cwb