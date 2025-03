Gregório Duvivier traz comédia poética ao Festival de Curitiba

O Festival de Curitiba recebe uma atração imperdível para os amantes da língua portuguesa e da comédia. O ator e comediante Gregório Duvivier apresenta seu monólogo “O Céu da Língua” na Mostra Lucia Camargo, prometendo encantar o público curitibano com uma mistura única de humor e poesia.

Após estreias bem-sucedidas em Portugal e no Rio de Janeiro, o espetáculo chega à capital paranaense nos dias 3 e 4 de abril, com sessões no Teatro Guaíra. A peça, dirigida por Luciana Paes, parceira de Duvivier no Porta dos Fundos, é descrita como “uma ode à língua portuguesa e ao poder da palavra”.

No palco, Duvivier utiliza seu carisma e talento para convencer a plateia de que a poesia está presente em nosso cotidiano de forma divertida e acessível. O comediante, que também é formado em Letras e autor de três livros sobre poesia, busca desmistificar o gênero literário.

“A poesia é uma fonte de humor involuntário, motivo de chacota”, admite Duvivier. “Escrevi uma peça que pode ajudar alguém a enxergar melhor o que os poetas querem dizer e, pra isso, a gente precisa trocar os óculos de leitura.”

O espetáculo conta com uma produção minimalista, focando na performance de Duvivier e sua paixão pelas palavras. A ambientação musical fica por conta do contrabaixista Pedro Aune, enquanto Theodora Duvivier, irmã do protagonista, cuida das projeções.

Luciana Paes, diretora da peça, destaca: “O stand-up comedy aqui é uma pegadinha pra falar de literatura. Graças aos seus recursos de ator, Gregório pega o público distraído. Ninguém resiste quando é surpreendido por alguém apaixonado.”

O texto aborda temas como reformas ortográficas, palavras ressignificadas e a relação entre poesia e música popular brasileira. Duvivier cita letristas como Orestes Barbosa e Caetano Veloso para ilustrar como a poesia pode ser acessível e cativante.

A Mostra Lucia Camargo, parte do Festival de Curitiba, conta com o apoio de diversas empresas e instituições, incluindo Petrobras, Sanepar, CAIXA e Prefeitura de Curitiba. Os ingressos para “O Céu da Língua” já estão à venda, e os interessados podem obter mais informações no site oficial do festival e em suas redes sociais.

Serviço

O Céu da Língua

Mostra Lucia Camargo – Festival de Curitiba

3 e 4 de abril às 20h30

No Guairão

Gênero: Comédia Poética

Classificação: 12 anos

Origem: Rio de Janeiro – RJ

Duração: 70’

Pad Rok Produções Culturais – @pad.rok



33º Festival de Curitiba

Data: De 24/3 a 6/4 de 2025

Valores: Os ingressos vão de R$00 até R$85 (mais taxas administrativas).

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h).

Verifique a classificação indicativa e orientações de cada espetáculo.

Confira também descontos especiais para colaboradores de empresas apoiadoras, clubes de desconto e associações.