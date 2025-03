Com homenagens a Gonzagão, Alceu Valença confirma show em Curitiba

O fenômeno musical Alceu Valença chega a Curitiba com sua turnê “Alceu Dispor”, inspirada no meme que conquistou a internet. O show acontece no dia 6 de setembro, sábado, às 21h, no Teatro Positivo, prometendo uma noite repleta de hits e homenagens ao rei do baião, Luiz Gonzaga.

O cantor pernambucano, que ganhou ainda mais popularidade entre as novas gerações graças às redes sociais, traz para a capital paranaense um repertório que mistura clássicos e novidades. Sucessos como “Tropicana”, “Girassol” e “Táxi Lunar” dividem espaço com as sensações virais “Anunciação” e “La Belle de Jour”, esta última ultrapassando impressionantes 240 milhões de visualizações no YouTube.

Acompanhado por uma banda de peso, Alceu presenteia o público com interpretações de clássicos de Luiz Gonzaga, incluindo “Baião”, “Vem Morena”, “Sabiá”, “Xote das Meninas” e “Pagode Russo”. Esse tributo ressalta as raízes nordestinas que permeiam a identidade musical do artista.

Os ingressos já estão à venda. Os fãs podem adquiri-los pelo site DiskIngressos ou nos pontos de venda físicos: Shopping Mueller, Teatro Fernanda Montenegro e bilheteria do Teatro Positivo. Os valores iniciam em R$ 90,00.

Alceu nas redes

A escolha do nome da turnê não foi por acaso. “Alceu Dispor” surgiu de um meme que viralizou nas redes sociais, transformando-se em figurinhas de WhatsApp e até mesmo em estampas de camisetas de marcas jovens. Esse fenômeno digital reflete o alcance cada vez maior do artista entre diferentes gerações.

Com mais de cinco milhões de seguidores nas redes sociais, Alceu Valença não se limita apenas ao público brasileiro. Sua base de fãs cresce rapidamente em países europeus como Portugal, Espanha, Inglaterra, Irlanda, Alemanha, Suíça e Holanda, onde suas apresentações têm lotação esgotada.

A passagem de “Alceu Dispor” por Curitiba promete ser um evento imperdível para os amantes da música brasileira, unindo gerações em uma celebração da rica carreira deste ícone da cultura nordestina.

Serviço

Evento: Alceu Valença – Alceu Dispor Turnê 2025

Local: Teatro Positivo – Curitiba

Data: 06 de setembro (sábado). Horário: 21 horas

Ingressos: a partir de 90 reais (primeiro lote). Clique para comprar!

Classificação: Livre (menores acompanhados dos pais ou responsáveis)