Festival Bom Gourmet: 40 opções com frutos do mar para a quaresma

A 21a edição do Festival Bom Gourmet Curitiba, que começou no dia 7 de março e vai até o dia 30, tem várias oportunidades para os fãs de um peixinho ou dos frutos do mar. São desde pratos tradicionais da culinária portuguesa, como Bacalhau à Brás, até combinados japoneses, passando por massas e risotos que levam esses ingredientes em seu preparo ou que acompanham filés de salmão, tilápia, linguado e outros. São ótimas opções para o período de Quaresma.

Para quem não perde a oportunidade de saborear pratos assim, preparamos uma lista completa, separada da seguinte forma: pratos com massas, aqueles com risotos, os que levam outros tipos de acompanhamento. Confira a seguir e programe a sua visita aos restaurantes participantes!

Peixes e frutos do mar com massa

Anarco Batel (jantar; R$ 119,90)

Espaguete Frutti di Mare: massa fresca de grano duro na manteiga com ervas frescas, vôngole, anéis de lula, marisco, ostra gratinada e camarões.

Café do Teatro (jantar; R$ 99,90)

Salmão Grelhado: com spaghetti de legumes e molho de maracujá.

Cantina do Délio Batel & Itupava

(almoço; R$ 79,90)

Tilápia Gremolata con Tagliatelle ai Capperi: tagliatelle com manteiga de alcaparras, servido com tilápia grelhada e finalizado com uma gremolata de salsinha e limão siciliano, trazendo um frescor mediterrâneo ao prato.

(jantar; R$ 99,90)

Spaghetti di Gamberi: espaguete alho e óleo, servido com camarões grelhados, tomates-cereja suculentos e alho-poró.

Coco Bambu ParkShoppingBarigüi & Shopping Crystal (almoço e jantar; R$ 79,90)

Camarão Praia de Boa Viagem: camarões refogados com alho e cebola. Servido sobre espaguete ao molho béchamel e espinafre. Gratinado com queijo muçarela e parmesão.

Katezzi Gastronomia (jantar; R$ 99,90)

Gnocchi al Gamberi e Champagne: camarões grelhados servidos com gnocchi feito na casa e redução de molho champagne, broto de beterraba e tuile de parmesão.

Luponero Restaurante

(almoço; R$79,90)

Tilápia ao Molho de Gorgonzola e Damasco: acompanha ravioli de mussarela de búfala.

(jantar; R$99,90)

Tortellini de Abóbora: com camarões e molho de Alfredo.

Roister (almoço e jantar; R$ 119,90)

Bangkok Shrimp Noodles

Romeo Cucina (almoço e jantar; R$ 119,90)

Fettuccine com Camarões, Ervas e Limão: massa fresca com camarões flambados, azeite de ervas e raspas de limão.

Tuk-Tuk Comida Indiana e Tailandesa (jantar; R$99,90)

Pad Thai Camarão | Opção Vegana com Tofu: macarrão de arroz salteado na wok com suculentos camarões, envoltos em um molho de ostra (ou tamarindo) artesanal que equilibra o doce e o salgado. Com legumes frescos, amendoins triturados e relish de pepino.

Peixes e frutos do mar com risoto

Anarco Batel (almoço; R$ 99,90)

Risoto Brie e Alho Poró com Filet Saint Peter: peixe servido em crosta de coco

Anarco Mercado Municipal (almoço; R$ 119,90)

Salmão com Risoto Brie e Frutas Vermelhas

Armazém 71 (jantar; R$ 119,90)

Risoto de Arroz Negro com Frutos do Mar: risoto de arroz negro e tomate confit. Acompanham camarões e lula em anéis grelhados, finalizados com manteiga clarificada e raspas de limão siciliano.

Cenacolo Restaurantes & Eventos (almoço e jantar; R$ 119,90)

Linguado Royale: filé de linguado ao molho de açafrão e leite de coco, acompanhado de risoto de maçã.

Curry Pasta (jantar; R$119,90)

Risoto Camarões: com curry de abóbora, especiarias e brócolis ao alho.

Domenico Restaurante (jantar; R$ 99,90)

Tilápia à Milanesa: servido com delicioso risoto cremoso de alho-poró e batata palha.

Katezzi Gastronomia (almoço; R$ 79,90)

Peixe a Doré com Risoto de Limão Siciliano: tilápia empanada na farinha panko e especiarias. Acompanha risoto de limão siciliano e parmesão, finalizado com azeite de rúcula.

Limoeiro Casa de Comidas (almoço; R$99,90)

Tilápia Grelhada com Gremolata de Camarão: acompanha risoto de palmito pupunha em cubos, uma explosão de frescor e sabor.

Mangôo Restaurante (jantar; R$ 119,90)

Risoto de Moqueca e Lula Grelhada

Mia Trattoria (jantar; R$ 119,90)

Risotto ai Mare: risoto de frutos do mar composto por camarão, mexilhão e lula.

Pata Negra Bar y Cocina (jantar; R$119,90)

Salmão Grelhado: com risoto de limão siciliano e gremolata de pistache.

Vindouro Restaurante (almoço; R$ 99,90)

Risoto Surf “N Turf: preparado com camarão e bacon ao perfume de tomilho e é finalizado com gema confitada e parmesão.

Peixes e frutos do mar com outros acompanhamentos

Afonso’s (jantar; R$ 79,90)

Bacalhau com Natas: bacalhau desfiado envolvido em creme branco com batata em cubos e cebola em pétalas, finalizado com nata e queijo.

Bacalhau à Brás: bacalhau desfiado preparado com batata palha, ovo e temperos, finalizado com salsinha e azeitona.

Armazém 71 (almoço; R$ 99,90)

Linguado ao Molho de Limão Siciliano e Alho-Poró com Escabeche de Legumes (abobrinha verde, berinjela, tomate-cereja, cebola roxa e uva passa branca).

Barceloneta Bar y Cocina (jantar; R$ 119,90 )

Arroz Meloso Mar y Tierra: com camarões salteados e costelinha de porco assada lentamente, laqueada com molho rôti de porco, finalizada com aioli de açafrão e azeite de camarões.

Catanzaro | Radisson Hotel (almoço e jantar; R$ 99,90)

Pirarucu: com vatapá de camarão e farofa de dendê.

Garbo Restaurante (jantar; R$ 119,90)

Peixe & Bacon Nordestino: salmão curado, grelhado na manteiga de garrafa, baião de dois, bacon crocante, béchamel de ervas e picles de maxixe.

Jardim Secreto (almoço e jantar; R$119,90)

Arroz Caldoso do Mar : lula, camarão, pimenta cambuci, maionese de pimentão, coentro e costelinha de porco laqueada.

L’Épicerie (almoço e jantar; R$ 119,90)

Filé de Salmão: salmão grelhado com azeite de manjericão, servido com batatas gratinadas.

Malauí Gastronomia Saudável (almoço e jantar; R$ 99,90)

Pescado com Purê e Farofa: Saint Peter grelhado, purê de cenoura e leite de castanhas, acompanhado de farofa de palmito e alho. Contém glúten.

Mercearia Avenida Centro & ParkShoppingBarigüi (almoço e jantar; R$ 119,90)

Camarões Grelhados: com arroz de tomate, lula e especiarias.

Clássico Bacalhau com Natas Gratinado no Grana Padano, com Batata Palha e Arroz Branco

Roister (almoço e jantar; R$ 119,90)

Salmão Siciliano

Tapa Madre (jantar; R$ 99,90)

Arroz Negro de Calamares: com lulas, cítricos, aioli e páprica.

Thai Garden Restaurante Thailandês (jantar; R$ 119,90)

Camarão ao Curry Vermelho: com maçã caramelizada. Acompanha arroz de coco.

Tierra Del Fuego (almoço e jantar; R$99,90)

Pescado Branco: acompanhado de talharim pupunha, salsa criolla e vinagrete tostado de milho verde.

Tuk-Tuk Comida Indiana e Tailandesa (jantar; R$99,90)

Butter Prawns | Opção Vegetariana com Tofu: camarões ou tofu preparados no molho cremoso de manteiga, com arroz temperado à moda indiana e naan.

Combinados japoneses

Fun’iki Sushi + Rooftop (jantar; R$ 119,90)

Combinado (16 peças): 2 fatias de salmão; 2 fatias de atum; 2 niguiris de shake toro com raspas de limão siciliano; 2 gunkans de salmão crispy; 4 uramakis spice tuna e 4 uramakis Filadélfia.

TAJ Bar Curitiba (jantar; R$ 119,90)

Combinado Umi (15 peças): 2 unidades de Sashimi Salmão e limão siciliano; 2 unidades de Sashimi Atum e gergelim; 5 unidades de Uramaki Tartare Trufado; 2 unidades de Dyo Salmão Tamago; 2 unidades de Dyo Tuna Tartare; e 2 unidades de Salmão Tropical.

