Olivia Rodrigo traz turnê mundial para Curitiba nesta quarta-feira

A sensação pop Olivia Rodrigo chega à capital paranaense nesta quarta-feira (26) para um show imperdível no Estádio Couto Pereira. A apresentação faz parte da turnê mundial “GUTS: spilled”, que promete agitar Curitiba com os maiores hits da artista multipremiada.

Rodrigo, vencedora de três Grammy Awards, vem surfando na onda do sucesso de sua turnê anterior, “GUTS”, que arrecadou impressionantes US$ 184,6 milhões em 2024. Com 95 shows esgotados em mais de 60 cidades ao redor do mundo, a cantora atraiu mais de 1,4 milhão de fãs, consolidando-se como a artista nascida neste século com a turnê de maior bilheteria.

+ Leia mais BBB 25: Sincerão nesta segunda promete agitar emoções da casa

A crítica especializada não poupa elogios à performance de Olivia. A Rolling Stone afirmou que “Rodrigo consolidou sua posição na cultura pop como uma artista que define uma geração. Como uma estrela do rock”. Já a Variety destacou o aspecto roqueiro do show, chamando-o de “talvez a melhor turnê de rock que faremos o ano todo”.

O sucesso de Olivia Rodrigo não se limita aos palcos. Seu álbum de estreia, “SOUR”, quebrou recordes ao se tornar o mais rápido da história a ter todas as suas faixas certificadas como Platina ou superior pela RIAA. O segundo álbum, “GUTS”, não ficou atrás, estreando em primeiro lugar na Billboard 200 e recebendo aclamação da crítica.

Com uma carreira meteórica, Rodrigo é a primeira artista feminina em quase uma década a estrear seus dois primeiros álbuns no topo da Billboard 200. Além disso, é a artista mais jovem na história da Hot 100 a emplacar três sucessos em primeiro lugar.

Os curitibanos terão a oportunidade de conferir de perto o talento desta jovem estrela, que aos 20 anos já coleciona prêmios e recordes na indústria musical. O show no Couto Pereira promete ser um marco na cena musical da capital, trazendo toda a energia e carisma que tornaram Olivia Rodrigo um fenômeno global.

Serviço

OLIVIA RODRIGO – CURITIBA

Data: 26 de março de 2025 (quarta-feira)

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h30

Local: Estádio Couto Pereira

Endereço: Rua Amâncio Moro S/N – Alto da Glória – Curitiba

Ingressos: a partir de R$210,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

ARQUIBANCADA: R$ 210,00 meia entrada e R$ 420,00 inteira

CADEIRA SOCIAL SUPERIOR: R$275,00 meia entrada e R$ 550,00 inteira

PISTA COMUM: R$ 295,00 meia entrada e R$ 590,00 inteira

CADEIRA SOCIAL INFERIOR: R$ 330,00 meia entrada e R$ 660,00 inteira

CADEIRAS MAUA: R$ 370,00 meia entrada e R$ 740,00 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 475,00 meia entrada e R$ 950,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

A bilheteria estará localizada no Estádio Couto Pereira, em um container na esquina das ruas Mauá e Amâncio Moro, no bairro Alto da Glória, Curitiba.

Atendimento para Venda Geral:

Data: 14 de novembro

Horário de atendimento: A partir das 11h

Observação: No dia de venda geral, o acesso à fila será encerrado às 17h. O atendimento continuará apenas para as pessoas que já estiverem na fila, conforme a disponibilidade de ingressos.

Funcionamento a partir de 15 de Novembro:

Estádio Major Antônio Couto Pereira

Endereço: Rua Amâncio Moro, s/n – Alto da Glória, Curitiba

Referência: Bilheteria ao lado da entrada da administração

Horário de atendimento: Terça a sábado, das 10h às 17h

Observação: A bilheteria não funciona em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA