BBB 25: Sincerão nesta segunda promete agitar emoções da casa

A saudade aperta o coração dos participantes do Big Brother Brasil 25, confinados há 70 dias na casa mais vigiada do país. Nesta segunda-feira (24), o Sincerão promete agitar as emoções dos brothers e sisters com uma dinâmica que coloca em jogo lembranças preciosas de suas famílias.

Em uma disputa que promete ser eletrizante, apenas um participante terá o privilégio de receber um presente especial enviado por seus entes queridos. A palavra-chave desta semana é “saudade”, sentimento que será colocado à prova em um desafio que mistura estratégia e emoção.

+ Leia mais Gloria Perez diz que Beleza Fatal é novela raiz após “cutucada” da Globo

Como Funciona o Desafio da Saudade

Cada participante receberá três itens pessoais: uma foto, um objeto afetivo e um áudio reproduzível por celular. A dinâmica segue o estilo “Resta 1”, onde os competidores eliminarão, a cada rodada, um dos itens dos adversários. O último jogador com algum item intacto será o vencedor, ganhando o direito de desfrutar plenamente de sua lembrança familiar.

Para os demais, resta a frustração de ver seus objetos queridos sendo triturados, devolvidos ou interrompidos, sem chance de acesso. Uma provação e tanto para quem já está há mais de dois meses longe de casa!

O BBB 25 continua a todo vapor, com apresentação de Tadeu Schmidt e direção geral de Angélica Campos. Os curitibanos podem acompanhar o reality de segunda a sábado na TV Globo, logo após “Mania de Você”, e aos domingos depois do “Fantástico”.

Para os fãs mais dedicados, o Globoplay oferece transmissão 24 horas por dia. Já o Multishow exibe diariamente uma hora ao vivo, logo após o fim da exibição na TV Globo.