Smart City Expo Curitiba começa nesta terça com expectativa de 20 mil pessoas

A 6ª edição do Smart City Expo Curitiba começa nesta terça-feira (25), às 9 horas, no estádio Ligga Arena, promovendo, até quinta-feira (27), discussões sobre as cidades inteligentes. O fórum é o mais importante sobre smart cities nas Américas e a expectativa é que mais de 20 mil pessoas participem do congresso e da feira de exposições.

Neste ano, além do novo endereço, o fórum internacional terá como temática principal: “Transformando cidades: construindo felicidade”. Durante os três dias, especialistas em planejamento urbano, mobilidade, governança, novas tecnologias e sustentabilidade vão apresentar experiências e soluções, bem como discutir os desafios das cidades nas próximas décadas.

O Smart City Expo Curitiba 2025, organizado pelo iCities – hub de inovação com sede na capital -, conta com o apoio da Prefeitura de Curitiba e a chancela da Fira Barcelona, um dos mais renomados organizadores de eventos do mundo. O prefeito Eduardo Pimentel abrirá o evento internacional ao lado do CEO da Fira Barcelona, Ricard Zapatero, e de diretores do iCities.

Congresso e feira de soluções inteligentes

No gramado da Ligga Arena, o Smart City Expo Curitiba 2025 será dividido em duas áreas, o congresso e a feira de soluções inteligentes, onde estará a Smart Plaza, espaço da cidade que irá mostrar as iniciativas desenvolvidas pelo município e pelo ecossistema de inovação de Curitiba.

O gabinete do prefeito será transferido para o Smart City Expo Curitiba nos três dias do fórum. A Smart Plaza, assim como toda a área de exposições do Smart City Expo Curitiba, terá visitação gratuita. Será preciso apenas fazer inscrição no site do fórum de cidades inteligentes. Apenas a área do congresso é paga.

Smart City Expo Curitiba 2025 programação

Durante os três dias do Smart City Expo Curitiba, especialistas e autoridades brasileiras e internacionais vão debater no Congresso sobre como os centros urbanos bem planejados, com áreas verdes acessíveis, mobilidade eficiente e espaços públicos e privados de convivência, podem fazer a diferença na vida dos cidadãos.

Entre os nomes confirmados, destaque para o canadense Charles Montgomery, autor do premiado livro “Happy City” (Cidade Feliz) e co-fundador da consultoria com o mesmo nome. O especialista, que é referência internacional em planejamento urbano, defende que é preciso valorizar o contato pessoal, privilegiar as curtas distâncias e os modos suaves, além de garantir oportunidades e inclusão para todos.

A sexta edição do Smart City Expo Curitiba ainda terá palestras de nomes como os brasileiros Marcos Troyjo, diplomata, economista e ex-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (o Banco dos BRICS); Edson Yabiku, arquiteto paranaense que liderou projetos como do Masdar Institute e do Central Market Souk em Abu Dhabi e do Eurogarden Maringá; e André Agra, coordenador do Espaço Cidadania Digital do Tribunal de Contas da Paraíba (TCE/PB).

Também farão palestras os colombianos Martha Lucía Guriérrez Echeverri, secretária geral da Simus, rede especializada mobilidade urbana sustentável na América Latina e Santiago Murillo, diretor do Smart City em Cartagena das Índias e especialista em inovação urbana e desenvolvimento sustentável; e a panamenha Betty Chemier, head de experimentação na UNDP Accelerator Labs, maior rede de aprendizado do mundo sobre desafios complexos de desenvolvimento sustentável.

Histórico do Smart City Expo Curitiba

A cada edição, o Smart City Expo Curitiba cresceu em número de expositores, palestrantes, participantes e negócios realizados. Começou, em 2018, com 5,4 mil participantes, em dois dias. Em 2024, com três dias de fórum, triplicou o número de participantes, com o recorde de 16,8 mil pessoas. Para a edição 2025, a expectativa é que o público chegue a 20 mil participantes.

“A edição 2025 do Smart City Expo Curitiba vai reunir conhecimento, inovação e networking para impulsionar soluções urbanas mais sustentáveis, conectadas e humanas”, afirma Beto Marcelino, sócio-diretor do iCities.

Os temas abordados incluirão inovação em mobilidade, energia, governança, startups e sustentabilidade, refletindo as transformações que marcarão o setor em 2025.

Outra novidade desta edição será a área “Business”, voltada para conexões e oportunidades de negócios, consolidando o Smart City Expo Curitiba como um hub de networking e inovação. Já parte da esplanada da Ligga Arena irá receber será a área externa Tomorrow Mobility, em que serão destacadas tecnologias de mobilidade urbana sustentável, integração multimodal, políticas inovadoras e soluções colaborativas que transformam os deslocamentos nas cidades.

Além disso, o Smart City Expo Curitiba 2025 sedia, na quarta (26) e quinta-feira (27), o 120º Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana. São esperados 120 participantes, entre autoridades públicas e especialistas das áreas de transporte coletivo e trânsito de todo o país.

Serviço – Smart City Expo Curitiba 2025

Data: de terça (25/3) a quinta-feira (27/3)

Local: Ligga Arena (R. Buenos Aires, 1.260 – Água Verde)

A área de exposição terá entrada gratuita (com inscrição obrigatória) e o setor de congresso tem ingressos para os três dias a partir de R$ 750.

Mais informações e inscrições no site do evento.