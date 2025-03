Dança das cadeiras: Ratinho Junior faz alterações no secretariado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Governo do Estado

O governador Carlos Massa Ratinho Junior revelou nesta segunda-feira (24) uma nova rodada de alterações em seu secretariado, trazendo nomes experientes para posições-chave no governo estadual. As mudanças, que serão oficializadas nos próximos dias via Diário Oficial, incluem Guto Silva na Secretaria das Cidades, Márcio Nunes na Agricultura e Abastecimento, e Luizão Goulart na Administração e Previdência.

Guto Silva: Da Casa Civil às Cidades

Com uma trajetória que inclui passagens pela vereança em Pato Branco e pela Assembleia Legislativa, Guto Silva assume agora a Secretaria das Cidades. Formado em Administração e com experiência internacional, Silva terá a missão de implementar projetos cruciais para o desenvolvimento urbano do Paraná.

Entre as iniciativas sob sua responsabilidade estão o Asfalto Novo, o programa Vida Nova – com investimentos previstos de R$ 1,6 bilhão em municípios menores – e o Ilumina Paraná, que visa levar iluminação LED a todo o estado. Além disso, Silva coordenará esforços para a universalização do esgoto e o planejamento territorial dos municípios.

Márcio Nunes: Da Sustentabilidade à Agricultura

Márcio Nunes, engenheiro agrônomo com vasta experiência política, deixa a pasta do Turismo para assumir a Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Sua gestão será fundamental para manter o Paraná como potência agrícola, sendo o maior produtor de proteína animal e orgânicos do país.

Entre os desafios de Nunes estão a implementação de até 1.000 quilômetros de pavimentação em estradas rurais e a coordenação da doação inédita de maquinários agrícolas para prefeituras. O setor agrícola paranaense atingiu em 2023 um Valor Bruto de Produção de R$ 198,02 bilhões, recorde histórico que Nunes buscará superar.

Luizão Goulart: Novo Comando na Administração

Ex-prefeito de Pinhais e deputado federal, Luizão Goulart assume a Secretaria da Administração e da Previdência. Seu principal desafio será a implementação das 20 Centrais de Atendimento ao Cidadão em 18 municípios, projeto que promete revolucionar o acesso aos serviços públicos no estado.

Outras Movimentações

As mudanças incluem ainda a nomeação de Leonaldo Paranhos para a Secretaria do Turismo e de Ulisses Maia para o Planejamento. Cláudio Stábile, que deixa a Administração, foi indicado para presidir a Fomento Paraná.

Essas alterações no secretariado refletem a estratégia do governador Ratinho Junior de fortalecer áreas-chave para o desenvolvimento do Paraná, buscando eficiência e inovação na gestão pública estadual.