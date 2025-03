Após testes, novo “shopping” de Curitiba inaugura com festa

Desde o último dia 12 de março o ‘Quadrata Cabral Mall’, um centro comercial no estilo strip mall (shopping a céu aberto, com lojas dispostas em linha) funciona no modelo soft oppening. Agora, depois do período de testes e ajustes, o empreendimento será oficialmente inaugurado com uma mega festa para convidados nesta terça-feira (25).

Localizado na Av. Munhoz da Rocha, 853, bairro Cabral, local onde ficava a antiga concessionária Copava/Volkswagem), o empreendimento tem espaço para 40 lojas e a maioria já abriu suas portas. Entre os parceiros comerciais, a expectativa do púbico da região se concentra na inauguração de um novo Festval, supermercado que deve levar para o local de 3 a 5 mil pessoas todos os dias. A loja ainda está sendo montada e vai abrir em 17 de abril.

+ Leia mais: “Van do emprego” vai estar em oito bairros de Curitiba

De acordo com a diretora da Víncere Incorporadora, empresa do Grupo Noster, Adriana Macedo Perin, o Quadrata surgiu como uma resposta à crescente demanda por espaços funcionais no bairro. “A principal ideia foi trazer algo que sentíamos falta no Cabral. Uma das principais regiões da cidade precisava de um local como esse, com lojas e serviços com fácil acesso”.

São mais de 13 mil metros quadrados em um terreno que traz história para o Grupo. “Esse é um dos terrenos que mais temos carinho. O local foi moradia da família. A nossa história começou aqui. Foi a residência dos oito sócios por muitos anos e depois foi onde tivemos a Copava. E agora é o berço para o primeiro empreendimento no conceito strip mall do Grupo Noster”, complementou Adriana.

Entre as lojas do mall estão: Kopenhagen, Bom Marche by Vanessa Taques, Milk Creamery, Veritá, Fitland, Morifarma, Casa do Produtor, Casa Sade, Rhana Cosméticos, Creamy e Skelt, Guappo Barbearia, Giantonni, My Confort, Isabô, Otello, Fitlet, Pijama in Box, Panini, Lavoutique, Armazém Home Decor, Microsom, Zeiss, Via Visão, Primo Amore, Coffee Town, Susse e Enfant Bisu.

+ Veja mais: Loja centenária de Curitiba fecha as portas e encerra atividades

O nome do empreendimento remete à palavra “quadrado” em italiano (quadrata) e veio com o objetivo de oferecer uma quadra de serviços aos moradores e para quem passa pela região. O terreno tem 13.238,74m² e conta com 4.992,14m² de área construída, sendo as lojas comerciais de 61 e 108m². Todas as lojas no perímetro do terreno contam com acesso pela área central e amplo estacionamento.

O Quadrata Cabral Mall funciona de segunda a sexta, das 10h às 19h, sábados, das 10h às 17h e no domingos o funcionamento é facultativo para cada loja.