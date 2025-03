Loja centenária de Curitiba fecha as portas e encerra atividades

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As tradicionais lojas Irmãos Abage, com unidades no bairro Boqueirão e Bigorrilho, encerraram as atividades nesta quinta-feira (20) em Curitiba. Durante 100 anos, o grupo foi referência na venda de materiais elétricos, hidráulicos e de iluminação.

A história da Irmãos Abage começou em 1925, quando o fundador Nassib Abdo Abage se estabeleceu na Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com comércio geral. Depois de 22 anos, se mudou para Curitiba, onde fundou a empresa que levaria seu nome.

Em 1962, com a entrada dos filhos na sociedade, o empreendimento tornou-se a Irmãos Abage & Cia Ltda, passando, então, a atuar no ramo de materiais elétricos, hidráulicos e de iluminação.

Ao longo de 100 anos, loja passou por diversas transformações

Em um século, o grupo Irmãos Abage se recriou diversas vezes. Em 1986, construiu uma fábrica de fios e cabos elétricos, que se tornou a terceira maior do setor do Brasil. Mas a principal mudança ocorreu na década de 1990, quando houve uma mudança na clientela. Antes, o atendimento era voltado para grandes obras. Depois, passou a atender, quase exclusivamente, os proprietários de casas, apartamentos e terrenos.

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

A empresa se destacou no varejo e nas vendas organizacionais, consolidando-se como especialista em oferecer soluções aos clientes. Também foi pioneira na criação do primeiro setor de televendas de Curitiba, em 1978.

Por que as lojas Irmãos Abage fecharam em Curitiba?

A empresa não divulgou oficialmente os motivos do encerramento e nem o número de funcionários impactados. A reportagem da Tribuna do Paraná foi até a unidade da Monteiro Tourinho e conversou com a gerente, Andreia Ribeiro.

Em maio, ela completaria 21 anos no grupo. Como uma forma de agradecimento, Andreia escreveu um poema sobre a trajetória de sucesso. “É chegada a hora de apagar as luzes. Vai deixar uma marca dentro de cada um de nós que fez parte dessa linda história.”

Leia o poema completo abaixo:

“Ao apagar das luzes

Eu te eternizo nestes versos, ó gloriosa senhora. Foram tantos dias, pessoas encantadas com tua beleza. Suas vitrines esplendorosas. E ele sempre ali, desde muito jovem ao seu lado. Os anos passaram rápido, hoje a família aumentou e os

filhos já fazem parte do negócio.

Foram momentos gloriosos, de muitas conquistas e muita luta. Mas você venceu e se ergueu como uma fênix que renasce das cinzas. Chegar a 100 anos não é para todos e ele sempre esteve contigo.

Agora ambos cumpriram sua missão. Já não há necessidade de mais esforços.

É chegada a hora de apagar as luzes. Vai deixar uma marca dentro de cada um de nós que fez parte dessa linda história. Gratidão.

Andreia Ribeiro”

Mesmo com o encerramento das atividades, a trajetória das lojas Irmãos Abage seguirá como referência no setor, deixando uma marca na história do comércio de Curitiba e região.