Rede de fast-food pioneira vai inaugurar 10 lojas em Curitiba

A rede de fast-food Bob’s, pioneira das franquias de alimentação no Brasil, anuncia um ambicioso plano de expansão em Curitiba, com a previsão de inaugurar 10 novas unidades na cidade até o final de 2025. O projeto contempla lojas em shoppings, rodovias, postos de combustíveis e lojas de rua, além de drive-thru.

Segundo a empresa, a capital paranaense foi escolhida como foco estratégico para o crescimento da marca. Atualmente, as doze operações da rede na região geram aproximadamente 90 empregos diretos, contribuindo para o desenvolvimento econômico local. Com os novos pontos de venda, a previsão é de dobrar esse número de contratações.

Os locais que vão receber as novas lojas ainda não foram confirmados, à exceção do Centro e do Jardim das Américas. A empresa busca reforçar a presença da marca em áreas de grande fluxo e potencial de consumo.

“Curitiba é uma cidade que combina dinamismo econômico com uma população que valoriza qualidade e conveniência. Nosso modelo de negócio, que prioriza a flexibilidade e a escuta ativa de franqueados e consumidores, se alinha a esse perfil. Além disso, gerar empregos e levar nossos sabores marcantes para mais curitibanos é uma motivação extra para crescer na região”, afirma Fabiano Lima, diretor de expansão do Bob’s.

Novidades também no interior do Paraná

Além de Curitiba, o Bob’s planeja ampliar sua atuação em outras cidades como Londrina, Maringá, e regiões que se enquadrem no perfil da franquia.

Fabiano Lima destacou o sucesso da unidade do Aeroporto Afonso Pena, localizada em São José dos Pinhais, inaugurada em 2023 e considerada modelo de excelência em atendimento e gestão, além da loja e quiosque no Catuaí Shopping Cascavel, inaugurados em novembro de 2024 e com excelente performance.

“Esses pontos de venda, são exemplos do que buscamos em todas as nossas operações: eficiência, qualidade e conexão com o público local. Com mais de 70 anos de história e 40 anos no franchising, o Bob’s tem o compromisso de impulsionar a economia das cidades onde atua, sempre colocando o franqueado no centro dessa jornada”, complementa.

Além do Paraná, o Bob’s também tem como meta inaugurar 28 novos pontos de venda até o final de 2025 nos três estados do Sul. “A região tem uma conexão única com a marca. Nosso DNA de inovação, permite oferecer experiências que encantam os consumidores e fortalecem nossa presença nesse mercado tão importante”, ressalta Lima.

Inovação e proximidade com o cliente

As novas unidades fazem parte do Bob’s Conecta, um projeto que combina arquitetura moderna, com elementos urbanos e industriais, à praticidade que os clientes esperam de uma marca líder no setor. A iniciativa já reflete em resultados positivos, como o aumento do faturamento, a maior satisfação dos consumidores e o crescente interesse por novas oportunidades de franquias.

Para os empreendedores interessados em fazer parte dessa expansão, o Bob’s oferece um modelo de negócio consolidado e suporte completo. Os interessados podem entrar em contato com a área de franqueados da rede por meio do WhatsApp (11) 99165-8570, pelo Instagram @franquiabobs ou preencher o formulário disponível no site da marca: www.bobs.com.br/seja-umfranqueado.