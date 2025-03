Tradicional confeitaria de Curitiba triplica de tamanho e reinaugura

Há exatamente uma semana a panificadora e confeitaria Família Farinha inaugurou sua nova sede no bairro Jardim Social, em Curitiba. Uma das mais tradicionais da região, ela agora oferece um espaço muito maior, tanto no atendimento a quem busca pão quentinho e os mais variados fiambres, quanto para quem busca tomar um café e saborear algum dos inúmeros quitutes disponíveis.

A promessa do proprietário, Pedro Farinha, era de ampliar a capacidade de atendimento, tanto no atendimento geral, como na cafeteria. “Na parte da cafeteria a gente mais do que triplicou o número de assentos e a loja ficou com o dobro do tamanho da anterior. Graças a Deus está tudo correndo bem até agora”, disse o empresário à Tribuna.

Além de um salão da café maior e mais confortável, toda a estrutura foi ampliada, inclusive a parte de pães e frios. Aliás, Pedro Farinha contou que o pioneirismo da família na produção de pães de fermentação natural ganhou ainda mais destaque. “Fazemos pão de fermentação natural desde 1998, antes de virar moda. Ao que me consta fomos os primeiros do Sul do Brasil a fazer”, disse quando o espaço ainda estava em obras.

O prédio ainda não foi finalizado, apenas o térreo e a área de estacionamentos (que também triplicou de tamanho) estão operacionais. No andar superior é possível que seja inaugurada uma área para eventos corporativos ou até a ampliação no atendimento da cafeteria.

“Num segundo momento queremos abrir o mezanino também para atendimento aos clientes e até um terraço, lá no alto, que pode virar uma área de eventos bem legal, com salas de reunião e até um coworking”, revelou o empresário.

Como empreendimento, a Família Farinha existe desde 1956, inicialmente como empório no interior de São Paulo. Em 1970 virou uma padaria, ainda no estado vizinho, e desde 1992 está em Curitiba. No local atual, funciona desde 1998. A nova loja terá cerca de 700 metros quadrados, contra os 300 metros atuais.

Foto: Eduardo Klisiewicz / Tribuna do Paraná Foto: Eduardo Klisiewicz / Tribuna do Paraná Foto: Eduardo Klisiewicz / Tribuna do Paraná