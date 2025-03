Evento na Hípica de Curitiba tem open food de churrasco premium

No próximo sábado (22), a Sociedade Hípica Paranaense será palco de um evento que promete unir tradição, requinte e sabores exclusivos: o Garmatter Day. O evento, que tem ingressos para adultos ao preço de R$ 280, é apresentado como uma celebração da cultura do churrasco premium, com cortes nobres de cordeiro, harmonização de bebidas selecionadas e um ambiente sofisticado – que inclui até mesmo um campeonato de hipismo.

A festa é realizada pela CWB Brasil em parceria com a família Garmatter. A família Garmatter, que iniciou sua trajetória em 1917 com um açougue no centro histórico de Curitiba, hoje é referência em cortes premium de cordeiro e eventos gastronômicos.

+ Leia mais: Rede de fast-food pioneira vai inaugurar 10 lojas em Curitiba

Com uma criação de mais de 700 animais em Palmeira (PR), onde os carneiros são criados de forma livre e com cuidados especiais, a Garmatter se dedica a oferecer produtos e experiências de alta qualidade. O Espaço Garmatter, liderado por Rodrigo Garmatter, é um ambiente dedicado à cultura do churrasco, onde são realizados jantares especiais, cursos de parrilla e eventos corporativos.

O Garmatter Day surge como uma extensão dessa tradição, proporcionando uma experiência gastronômica única. Durante o evento, os participantes poderão desfrutar de um open food com cortes nobres de cordeiro Garmatter, preparados sob a curadoria de Rodrigo Garmatter.

A harmonização fica por conta de uma seleção especial de vinhos, espumantes e cervejas artesanais, cuidadosamente escolhidos para acompanhar os sabores intensos das carnes.

Além da gastronomia, o evento oferece um cenário deslumbrante: a Sociedade Hípica Paranaense. Enquanto saboreiam os pratos, os convidados poderão acompanhar um campeonato de hipismo, que acontece simultaneamente, agregando emoção e elegância ao dia. Após o open food, a programação continua com música ao vivo, criando um ambiente descontraído e sofisticado para encerrar o evento com chave de ouro.

+ Veja mais: Bar com mais de 70 anos em Curitiba tem nota fiscal da mesa e foto de família

A Sociedade Hípica Paranaense fica na Linha Verde, próximo ao viaduto do Tarumã. Das 12h às 17h acontece o open food, com bar disponível para venda de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, incluindo vinhos e cervejas artesanais. Após as 17h: Música ao vivo, com porções à venda e continuidade do serviço de bar.

>>> Os ingressos e mais Informações podem ser adquiridos neste site.