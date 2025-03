Vinho feito em vinícola de Colombo é premiado em concurso internacional

Pela segunda vez consecutiva, o vinho Censurato Cabernet Sauvigon, da Vinícola Franco Italiano, de Colombo, na Região Metropolitana de Curitibado, ganhou a medalha de ouro no Vinalies, um dos principais concursos de vinhos do mundo.

As degustações ocorreram nos dias 28 de fevereiro a 4 de março em Cannes, na França. A concorrência foi grande, ao todo, foram enviadas 2.683 amostras de vinícolas de 36 países, e avaliadas por um júri de 106 especialistas. É a segunda safra seguida em que o Censurato ganha esse prêmio.

Em 2025, o Censurato completa 20 anos, onde praticamente todas as safras foram premiadas. O nome tem relação ao preconceito que muitas pessoas tinham dos vinhos fabricados na região. Por isso o nome, que significa censurado em italiano. “É muito gratificante contribuir para a produção do vinho nacional e ser reconhecido por isso”, disse Fernando Camargo, um dos proprietários da vinícola.

A primeira premiação veio em 2008, com o Censurato Cabernet Sauvignon, no Concurso Internacional de Vinhos do Brasil. Esse renome abriu portas para várias outras premiações, inclusive fora do país. O primeiro prêmio de concursos no exterior foi conquistado em 2009, também pelo Censurato Cabernet Sauvignon no Concurso Internacional de Bruxelas.

História da Vinícula

A história da Vinícola Franco Italiano teve origem em 1878, quando imigrantes chegaram à região de Colombo. Foi nesse período que a Família Rausis, vinda da França, e a Família Ceccon, vinda da Itália, chegaram trazendo a tradição do cultivo da parreira e da produção do vinho em suas casas. As duas famílias se uniram no ano de 1973 através do casamento de Ivonne Ceccon e Dirceu Rausis. Como ambos tinham o costume da produção caseira do vinho, eles viram aí uma oportunidade de negócio, e nasceu a Vinícola Franco Italiano.

Com a união, vieram os filhos que trouxeram para a vinícola a inovação que precisava para o sucesso. Eles procuraram diversificar a linha de vinhos produzidos pela família e foram buscar conhecimento na França para elaboração de espumantes, e também outros estilos de vinhos finos. Com isso, a vinícola Franco Italiano se tornou pioneira na Região Metropolitana de Curitiba na fabricação de espumantes, iniciando assim uma linda trajetória.

