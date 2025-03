Comida di Buteco 2025: conheça os 37 participantes de Curitiba e região

Os butequeiros de Curitiba e Região já podem se preparar. De 11 de abril a 4 de maio começa na cidade a 10ª edição do Comida di Buteco, o maior concurso de bares do Brasil. Serão 37 butecos participantes neste ano, espalhados pelos mais diversos bairros da capital e em São José dos Pinhais. Ainda, na edição 2025, os saborosos petiscos concorrentes terão um valor fixo de R$ 35.

“Mais uma vez a gente reforça Curitiba como o maior concurso de butecos no país. São dez anos de história na cidade e agora, a cada ano que passa, vemos o concurso se ampliando. O ano passado o ganhador foi o Bom Bolinho, um dos bares mais tradicionais de São José dos Pinhais, e ficamos muito felizes que em 2025 mais três bares da cidade estejam na disputa”, diz Filipe Pereira, organizador do concurso.

+ Leia mais Festival em Curitiba reúne pratos tradicionais de onze países a partir de R$ 4

Entre os bares, alguns que já são velhos conhecidos do público, como é o caso dos segundo e terceiro lugares de 2024, Quintal Maria Flor e Dom Rodrigo. “Pra gente participar do Comida di Buteco é uma grande alegria. Ter ganhado o segundo lugar em 2024 foi um marco pra gente”, conta Isabel Cristina, que toca o Quintal Maria Flor no bairro Boa Vista com seu marido, Marcelo Lago.

Já o casal Ledi e Rodrigo, que estão há frente do Dom Rodrigo no bairro Santa Felicidade falam da importância do concurso. “Existe um antes e depois Comida di Buteco do nosso bar. É um concurso que transforma a vida dos butecos, e leva muito mais que público, leva também a valorização da nossa cultura, de um bom petisco, uma cerveja gelada e muita alegria”, conta Rodrigo.

Guia pra “butequear” na prática

Para quem está curioso e quer saber como funciona, são 24 dias de concurso. Durante esse período, todos os butecos participantes são avaliados pelo público, que vai até o bar comer o petisco participante, e por um corpo de jurados mantidos sob sigilo. O peso dos votos de cada um deles é de 50%. Além do tira-gosto, que contempla 70% da nota, a qualidade do atendimento, a higiene do local e a temperatura da bebida também são avaliadas e têm o peso de 10% cada.

O Comida di Buteco é o único concurso que elege o vencedor com votação presencial. Cada cliente que provar o petisco recebe uma cédula de votação no bar e tem que dar sua avaliação no local. Cada critério é avaliado com nota de 1 a 10. É possível votar apenas uma vez em cada bar. A avaliação é qualitativa e não quantitativa.

Ao final um instituto de pesquisa faz a apuração do grande vencedor, que recebe uma premiação dos patrocinadores do evento. Após a escolha do melhor buteco de cada uma das cidades participantes ainda acontece uma eleição nacional para eleger o melhor buteco do Brasil. Essa eleição é decidida apenas com o voto de um júri especializado que viaja o País para dar sua nota.

Celebrando 25 anos de criação neste ano, o Comida di Buteco nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje, o concurso está presente em todas as regiões do País com 45 cidades e cerca de 1.100 bares participantes fazendo parte.

Conheça os butecos e petiscos concorrentes

Prepara o papel e a caneta que chegou a hora de conhecer os 37 bares participantes e os petiscos que eles preparam especialmente para a 10ª edição do concurso em Curitiba. Tem petisco com carne vermelha, carne suína, peixe e os tradicionais bolinhos. Confira:

Anita Restaurante e Petiscaria

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Costelinha Anita – Costelinha de porco sem osso, servida no tempero especial da casa

Horário de funcionamento: Terça de 12h às 13h30 e 18h30 às 23h; Quarta a Sábado de 18h30 às 23h

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 4596 – Barreirinha, Curitiba – PR

Apollo Bar

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Bolinho de carne suína com alecrim – Bolinhos de paleta suína com alecrim, servidos com molho especial

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado de 18h às 00h

Endereço: Rua Canal Belém, 8027 – Uberaba, Curitiba – PR

Armazém Califórnia

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Alcatra Al Sufra – Alcatra em tiras à moda do Oriente, acompanhada de kibe assado e molho especial

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado de 12h às 18h

Endereço: Rua Saldanha Marinho, 68 – Centro, Curitiba – PR

Armazém do Espetinho

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Assados & Cozidos – Espetinhos de kafta de costela desconstruídos, acompanhados de molho especial

Horário de funcionamento: Terça a Domingo de 18h às 23h

Endereço: Rua Barão de Santo Ângelo, 1507 – Xaxim, Curitiba – PR

Baba Salim

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Awarma Salim – Carne fatiada servida com homus, cebola crispy e pão sírio

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado de 18h às 00h

Endereço: Rua Amintas de Barros, 45 – Centro, Curitiba – PR

Bar do Cláudio

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Porkpinion – Kibe com carne de pernil, recheado com pinhão e pernil desfiado, acompanha molho de mostarda e requeijão e mel e geleia de pimenta.

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 11h às 22h

Endereço: Rua Niterói, 265 – | Cajuru, Curitiba – PR

Bar do Edmundo

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Buchicho – Espetinhos de bucho, bacon, tomate seco e cebola, frito, à milanesa, acompanhado com pesto de agrião e dois doces Romeu e Julieta.

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 18h às 23h

Endereço: Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 1764 – | Bacacheri, Curitiba – PR

Bar do Gildo

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Carne doida do Gildo – Carne bovina desfiada envolta em molho temperado com ervas e especiarias, acompanha pão francês.

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 16h às 22h30

Endereço: Rua José Merhy, 745 – | Boa Vista, Curitiba – PR

Bar do Montejorge

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Porco atolado – Porco defumado desfiado e cremoso, atolado em um creme de queijos com crosta gratinada acompanhado de palitos crocantes salgadinhos e fatias de pão.

Horário de funcionamento: Terça a Sexta das 16h às 22h15 | Sábado das 11h às 21h15 | Domingo das 11h às 15h15

Endereço: Rua Professor Dario Velloso, 581 – | Vila Izabel, Curitiba – PR

Bar do Morango

Petisco concorrente: Kafta desconstruída do Morango – Kafta de carneiro, com salada fresca de rúcula no pão sírio. Acompanha molho de hortelã e geleia de pimenta.

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 15h às 22h | Sábado das 11h às 22h | Domingo das 11h às 17h

Endereço: Rua David Geronasso, 567 – | Boa Vista, Curitiba – PR

Bar Quintal Maria Flor

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Isso aqui tá bom demais – Costela bovina com mandioca, lascas de pinhão, acompanha cestinha de pão, molho de pimenta artesanal, banana flambada na manteiga com doce de leite caseiro, chantilly e canela.

Horário de funcionamento: Quarta a Sexta das 17h30 às 23h | Sábado das 12h às 00h | Domingo de 17h30 às 23h

Endereço: Rua Holanda, 1089 – | Boa Vista, Curitiba – PR

Basset Lanches

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Coração Crocante – Coração de frango empanado na farinha de milho e frito. Acompanha maionese, pimenta da casa e vinagrete.

Horário de funcionamento: Todos os dias das 15h às 23h

Endereço: Rua Marechal Hermes, 1024 – | Centro Cívico, Curitiba – PR

Bom Bolinho

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Sabores de Boteco – Mignon suíno na chapa, acompanhado de tiras de bacon e molho de queijos especiais (muçarela, provolone, parmesão e gorgonzola), bolinhos de carne recheados com queijo muçarela e molho de goiabada.

Horário de funcionamento: Terça a Sexta das 14h30 às 00h | Sábado das 10h30 às 21h

Endereço: Rua Adrianópolis, 221 – | Cruzeiro, São José Dos Pinhais – PR

Botega Bar e Petiscaria

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Botequinho – Rabada refogada ao tempero mineiro, quiabo grelhado na manteiga acompanhado com polenta cremosa.

Horário de funcionamento: Terça a Sexta das 17h15 às 23h | Sábado das 11h30 às 14h45 e das 18h às 23h | Domingo das 11h30 às 15h30

Endereço: Avenida Manoel Ribas, 7250 – | Santa Felicidade, Curitiba – PR

Brado Bar

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Parme Di Buteco – Rabada refogada ao tempero mineiro, quiabo grelhado na manteiga acompanhado com polenta cremosa.

Horário de funcionamento: Terça a Quinta das 18h às 22h30 | Sábado das 17h30 às 23h

Endereço: Rua Vitório Marenda, 36 – Loja 01 | Afonso Pena, São José Dos Pinhais – PR

Cabana Bar & Petiscaria

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Espetinho de Tilápia – Porção de 4 espetinhos de tilápia à milanesa, acompanhado de molho de alcaparras com azeitona.

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 18h às 00h

Endereço: Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco – lado, 655 – | Cristo Rei , Curitiba – PR

Casa Velha

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Combinado Casa Velha – Espetinhos de carne moída com mix de linguiça, acompanha palitos de milho verde e molho especial da casa.

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 17h às 00h | Sábado das 12h às 00h

Endereço: Mateus Leme, 5981 – | Abranches , Curitiba – PR

Dom Rodrigo

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Polpetovo Di Buteco – Dois porpetones recheados com cogumelos na manteiga, rúcula, provolone, muçarela e ovo cozido, acompanha vinagrete e maionese de bacon.

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 18h às 22h30

Endereço: Avenida Vereador Toaldo Túlio, 2275 – | Santa Felicidade, Curitiba – PR

Edem Pub

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Santo Bolinho – Porção de oito unidades de bolinhos com massa de aipim e recheio de costela, acompanha molho de abacaxi com pimenta.

Horário de funcionamento: Terça a Domingo das 16h às 22h

Endereço: Rua Rolândia, 52 | Cruzeiro, São José Dos Pinhais – PR

Farofa Bar e Restaurante

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Xonei no pirogue!! – Pirogue na chapa, recheado com queijo minas, ora-pro-nobis, molho de nata fresca, farofa de torresmo e geleia de pimenta com jabuticaba.

Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 11h30 às 14h30 e das 17h30 às 22h30 | Domingo das 11h30 às 14h30

Endereço: Rua Coronel Francisco Heráclito Dos Santos, 1195 – | Jardim Das Américas, Curitiba – PR

Gordo & Magro Gastrobar



Petisco concorrente: Trio Trem Bão Sô – Torresmo de rolo no lemmon pepper, linguiça bêbada acebolada na cachaça salinas, mandioca crocante com bacon em tiras. Acompanha maionese artesanal e molho de goiabada com pimenta dedo de moça.

Horário de funcionamento: Terça a Sabado das 18h às 23h

Endereço: Rua Theodoro Makiolka, 2009 – | Santa Cândida, Curitiba – PR

Ite’s Bar

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Carpaccio de lagarto – Lagarto cozido e fatiado. Servido com pastinha de azeitona e broa de centeio.

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 14h às 23h | Sábado das 11h às 23h

Endereço: Rua Luiz Franca, 287 – | Cajuru, Curitiba – PR

Jacobina Bar

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Do Oiapoque ao Chuí – Petisco inspirado em cada região do Brasil contendo dois x-caboquinho, duas mini tapiocas, caldo de piranha, dois bolinhos de barreado, servidos com vinagrete de banana e virado à paulista.

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 11h30 às 15h e das 18h às 23h| Sábado das 11h30 às 16h e das 18h às 23h | Domingo das 11h30 às 16h

Endereço: Rua Almirante Tamandaré, 1365 – | Alto Da Rua Xv, Curitiba – PR

Jambu Bar Jardim

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Dupla Mineira – Bolinhos de frango com milho, empanados no macarrão cabelo de anjo. Servidos com molho de curau, acompanha um mini bolinho de pamonha com goiabada.

Horário de Funcionamento: Quarta a Sexta das 18h20 às 23h | Sábado das 17h às 23h

Endereço: Rua Petit Carneiro, 790 – | Água Verde, Curitiba – PR

KO Gastropub

Foto: Gero Hoffmann.

Petisco concorrente: PetisKO – Cinco cestinhas assadas, quatro salgadas com molho ranch artesanal na base, recheios com carne bovina e carne de frango chapeados com cebola e finalizados com queijo provolone maçaricado e uma cestinha doce com leite condensado cozido, finalizado com açúcar gelado e maçaricado.

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 18h às 23h |

Endereço: Rua Pedro Krasinski, 60 – | Capão Raso, Curitiba – PR

Mr. Chapeiro Gastrobar

Foto: Gero Hoffmann.

Petisco concorrente: Porpeta Di Buteco – Bolinho de fraldinha desfiado e empanado, acompanha molhos de pimenta da casa.

Horário de funcionamento: Terça a Domingo das 16h30 às 23h30

Endereço: Rua Omar Raymundo Picheth, 784 – | Xaxim, Curitiba – PR

O Portão Bar e Petiscaria

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Tilacrocante Tropical – Dadinhos de tilápia acompanhado por molhos de manga, wasabe e crem.

Horário de funcionamento: Terça a Sábado das 18h às 23h

Endereço: Rua Augusto De Mari, 4069 – | Portão, Curitiba – PR

O Taberneiro

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Bolinho Taberneiro – Bolinhas de carne bovina temperada, fritas por imersão. Acompanham maionese defumada.

Horário de funcionamento: Terça a Quinta das 17h às 21h40 | Sexta das 17h às 22h40 | Sábado das 12h30 às 14h40e das 17h às 22h40

Endereço: Rua Dom Pedro I, 643 – | Água Verde, Curitiba – PR

Obrzut-Bar

Foto: Gero Hoffmann.

Petisco concorrente: Alcatra cremosa Comida Di Buteco – Alcatra refogada, com creme de batata e requeijão, acompanhado de torradas e molho pesto.

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 09h às 23h

Endereço: Rua Moacir Vieira Gomes, 49 – | Campo Comprido, Curitiba – PR

Paparico Gastrobar



Petisco concorrente: Batata metida à besta!! – Carne bovina assada em panela de barro servida com batatas fritas e crosta de queijo.

Horário de funcionamento: Terça a Sábado das 17h às 22h

Endereço: Rua Leão Sallum, 1240 – | Boa Vista, Curitiba – PR

PickNick Bar

Foto: Gero Hoffmann

Petisco concorrente: Agarradinho de mignon – Cubos de mignon previamente selado na manteiga temperada e espetado no palito com queijo coalho, empanado e frito. Acompanha molhos de alho e de pimenta.

Horário de funcionamento: Segunda a quinta das 15h às 22h30 | Sexta e Sábado das 15h às 23h45

Endereço: Avenida Manoel Ribas, 5966 – | Santa Felicidade, Curitiba – PR

Quintal do Santa

Foto: Gero Hoffmann.

Petisco concorrente: Dadinhos de barreado – Dadinho de carne bovina desfiada, com cobertura crocante e acompanhado com molhos de mostarda, de pimenta agridoce e verde.

Horário de funcionamento: Terça a Domingo das 11h às 23h

Endereço: Estrada Santa De Cândida, 140 – | Santa Cândida, Curitiba – PR

Rosti Bar e Food

Foto: Gero Hoffmann.

Petisco concorrente: CupRosti – Cupcake de batata rosti recheado com fraldinha na mostarda e especiarias, finalizado com chantilly de creme de mostarda e queijo gorgonzola. Acompanha pesto de pimenta de cheiro e castanha. Para adocicar pedaços de bala de coco.

Horário de funcionamento: Domingo das 18h às 23h | Terça a Quinta das 18h às 00h | Sexta e Sábado das 18h à 01h

Endereço: Rua Enette Dubard, 175 – | Tatuquara, Curitiba – PR

Schnaps Bar

Foto: Gero Hoffmann.

Petisco concorrente: Festerê di Buteco – Arancini de queijo com creme de milho e gorgonzola, pipoca de bacalhau e ouriço de linguiça Blumenau com queijo, acompanha molho da casa e bolinho de chuva.

Horário de funcionamento: Sábado e Domingo das 12h às 16h | Terça a Sexta das 11h30 às 14h30

Endereço: Rua André Zanetti, 129 – | Vista Alegre, Curitiba – Pr

Seu Luis Bar e Petiscaria

Foto: Gero Hoffmann.

Petisco concorrente: Carne de Onça – Carne de onça, com cebola crua e cebolinha. Acompanha limão, azeite de oliva e mostarda escura.

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 18h às 23h30 | Sábado das 11h30 às 23h30

Endereço: Rua José Ziliotto, 223 – | Centro, São José Dos Pinhais – Pr

Trieste Bar e Restaurante

Foto: Gero Hoffmann.

Petisco concorrente: Tchaika no ovo – Ovo cozido recheado com cream cheese, cheiro verde e bacon, ceviche de ovo com pastel de linguiça Blumenau e cream cheese. Mini pastéis de banana com doce de leite e paçocão de colher.

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 18h às 23h30 | Sábado das 18h às 22h

Endereço: Rua Professor Francisco Zardo, 920 – Dentro Estádio | Santa Felicidade, Curitiba – PR

Zezito’s

Foto: Gero Hoffmann.

Petisco concorrente: Asa Branca – Sanduiche de cupim com queijo provolone, rúcula e maionese com mostarda.

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 17h30 às 00h |

Endereço: Rua Dom Pedro I, 345 – | Água Verde, Curitiba – PR