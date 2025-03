Festival em Curitiba reúne pratos tradicionais de onze países a partir de R$ 4

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Sabores do Mundo

Os sabores e os pratos culinários de 11 países são temas, a partir desta quinta-feira (27), do Festival Sabores do Mundo promovido pelo Mercado Municipal Capão Raso (MMCR). O evento, que vai até 12 de abril, traz opções gastronômicas com inspiração em países como Estados Unidos, Itália, Bélgica, Hungria, Índia, Polônia, Japão, Coreia, Argentina, Brasil e Reino Unido.

O cardápio conta com opções a partir de R$ 4 e reúne salgados, pratos principais, porções e lanches e ainda sobremesas e acompanhamentos. O preço máximo é de R$ 51,90.

Entre as opções estão fish and chips (peixe e fritas), tradicional do Reino Unido, waffle belga, bolo indiano, pierogi polonês, empanadas argentinas, rondelli italiano, frango coreano e nachos e esfihas mexicanas.

Mercado Municipal Capão Raso tem integração com terminal

Com 100 lojas e movimento de cerca de 5 mil pessoas por dia, o Mercado Municipal Capão Raso é administrado pela Urbs e tem diversas opções de alimentação, frutas, verduras e um Armazém da Família, além do comércio com lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas e cafeteria.

O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. Ou seja, o passageiro que sai do terminal pode acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

Festival Sabores do Mundo

Data: 27 de março a 12 de abril

Local: Mercado Municipal Capão Raso (Rua Otto Cabel, 51 – em frente ao terminal Capão Raso – Novo Mundo)

Funcionamento: de segunda-feira a sábado

Espaço Sabores: 9h às 19h

Lojas: 9h às 21h

Praça de Gastronomia: 9h às 21h