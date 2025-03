Curitiba recebe feira com shows, competições e carros históricos

Um dos maiores eventos automotivos do sul do país, a feira Old & Low Car Curitiba chega a sua 6ª edição neste final de semana. Mais uma vez o Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, recebe os apaixonados por carros antigos e customizados, num encontro que começa na sexta-feira (28) e vai até domingo (30).

Neste ano a novidade fica por conta da seleção de veículos icônicos, diretamente do acervo do Museu do Automóvel e de colecionadores de raridades. A tradição e a qualidade da seleção de veículos garantem uma experiência única aos apreciadores.

O Museu do Automóvel marcará presença com uma seleção de carros que incluem o Chevrolet 1925, o Chevrolet Suburban 1956, o Ford Phaeton 1929, o Alfa Romeo GTV 1968, o Lincoln Coupe 1947 e o Impala 1958.

Todos os carros são clássicos e originais, e o destaque fica por conta do Chevrolet 1925, em comemoração ao centenário da marca no Brasil neste ano. A exposição é uma oportunidade imperdível para apreciar a beleza e a história desses automóveis cuidadosamente preservados.

Neste ano, outra novidade é a arena de qualidade de som (SQFriends), com campeonato de instaladores e ainda a participação de grandes marcas deste segmento. Além da já tradicional área específica para estética automotiva a Auto Detalhe, que oferece cursos de polimento e um Campeonato de Detalhamento, no qual equipes competirão para determinar quem deixa um carro em melhor estado.

Os visitantes poderão desfrutar de shows de manobras de motos, shows de bandas e aproveitar setores dedicados à beleza feminina e ao entretenimento infantil. Na área kids haverá videogames antigos, permitindo que as crianças e adultos conheçam e relembrem a nostalgia dos consoles clássicos.

Veja os horários e demais informações sobre a Old & Low Car:

28/03 – Sexta-feira – 10h às 22h

29/03 – Sábado – 10h às 22h

30/03 – Domingo – 10h às 20h

Classificação Indicativa: Livre. Realização: 2A Eventos

>>> Os ingressos custam R$ 35 e podem ser adquiridos por este link.

Crianças até 10 anos não pagam e idosos acima de 65 anos pagam meia entrada. Venda de meia-entrada apenas na hora na bilheteria do evento. Mais Informações: https://www.instagram.com/oldlowcarcuritiba