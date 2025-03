Concurso público no Paraná abre 2.600 vagas para policiais militares e bombeiros

O Governo do Paraná abriu os concursos públicos para a Polícia Militar (PMPR) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMPR). As inscrições vão de 14 de abril a 13 de maio com taxa de inscrição no valor de R$ 130.

O edital, que foi publicado nesta sexta-feira (28), prevê, ao todo, 2.600 vagas: 2 mil para a PMPR e 600 para o CBMR. Segundo o documento, há reserva de 201 vagas para afrodescendentes na Polícia Militar e de 60 no Corpo de Bombeiros Militar.

Para assumir os cargos, os candidatos devem ter concluído um curso de nível superior em qualquer área de graduação, ter no máximo 30 anos até 14 de abril de 2025 e possuir permissão para dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

As vagas estão divididas em cinco regiões de concorrência: Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel.

Remuneração dos concursos do Governo do Paraná

A remuneração inicial dos concursos da PM e do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná é de R$ 2.530,12 para o cargo de aluno-soldado de 3ª classe; de R$ 3.795,18 para o aluno-soldado operacional de 2ª classe; e chegando até R$ 6.101,87, para os cargos de soldado de 1ª classe.

Todos os cargos também têm direito ao valor de R$ 834,74 ao mês de auxílio-alimentação.

Data das provas dos concursos públicos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros no Paraná

A primeira fase está marcada para o dia 29 de junho, data em que os candidatos realizarão provas objetivas e discursivas de caráter eliminatório e classificatório. Na sequência, aqueles classificados passarão por exames de capacidade física, avaliação psicológica e exame de sanidade física, seguido de uma última fase de investigação social conduzida pela própria corporação para a qual prestaram o concurso.

As provas serão realizadas em Curitiba, Cascavel, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Paranaguá, Pato Branco, Ponta Grossa e Umuarama.

Ambos os concursos terão o IBFC como banca organizadora e examinadora contratada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Os editais podem ser consultados no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Condições para participar do concurso da PMPR

Ter sido aprovado em todas as etapas do concurso;

Ter nacionalidade brasileira;

Ter no máximo 30 anos de idade até o dia 14 de maio de 2025;

Possuir certificado de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de ensino;

Possuir Permissão Para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação no mínimo na categoria B;

Estar quite com as obrigações eleitorais e relativas ao serviço militar;

Não ter sido indiciado, denunciado ou condenado por crime ou contravenção penal;

Não responder por ato de improbidade administrativa ou cumprir pena criminal.

Condições para o concurso do Corpo de Bombeiros do Paraná

Ter sido aprovado em todas as etapas do concurso;

Ter nacionalidade brasileira;

Ter no máximo 30 anos de idade até o dia 14 de maio de 2025;

Possuir certificado de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de ensino;

Possuir Permissão Para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação no mínimo na categoria B;

Estar quite com as obrigações eleitorais e relativas ao serviço militar.