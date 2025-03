Alanis Morissette em Curitiba: show é um dos mais esperados de 2025

Curitiba recebe neste domingo (28) o show da cantora e compositora canadense Alanis Morissette. E quem é fã da roqueira já está na expectativa para o espetáculo, que promete ser um dos mais esperados deste ano da Pedreira Paulo Leminski.

A reportagem da Tribuna do Paraná já está em clima de esquenta para o super show e vai relembrar alguns sucessos de uma das musicistas mais influentes da música contemporânea.

Desde 1995, Alanis Morissette chama atenção com suas performances expressivas, que ganharam elogios da crítica e sete prêmios Grammy. O álbum Jagged Little Pill foi um dos trabalhos que mudou o som da música pop ao redor do mundo. Ele foi seguido por mais nove álbuns ecléticos e aclamados.

Confira alguns dos sucessos de Jagged Little Pill:

Alanis contribuiu para lançamentos teatrais e atuou no cinema. Fora do entretenimento, ela é ativista e defensora, com foco no empoderamento feminino. Em suas letras, mensagens que são diretas: “Bem, a vida tem um jeito engraçado de aprontar com você / quando você pensa que está tudo bem e tudo está dando certo / E a vida tem um jeito engraçado de ajudar / quando você pensa que tudo deu errado e tudo explode na sua cara” (Ironic, Jagged Little Pill, 1995).

Em 2019, Jagged Little Pill: The Musical fez sua estreia na Broadway no Broadhurst Theatre em Nova York e foi posteriormente indicado a quinze prêmios Tony. Em 2020, Alanis lançou seu nono álbum de estúdio, Such Pretty Forks In The Road, com ótimas críticas; foi seguido por um álbum de meditação chamado The Storm Before The Calm em 2022.

Após a pandemia, Alanis fez um retorno triunfante à estrada, com turnês massivas e esgotadas em arenas na América, Canadá, Europa, América do Sul e Ásia. Sua mais recente turnê Triple Moon Tour, de 35 datas, vendeu mais de 600.000 ingressos no verão de 2024, encantando o público em locais lotados na América do Norte.

Serviço:

CURITIBA

Data: 30 de março de 2025 (domingo)

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 19h30

Local: Pedreira Paulo Leminski

Endereço: R. João Gava, 970 – Abranches, Curitiba – PR

Ingressos: a partir de R$295,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

PISTA: R$ 295,00 meia entrada e R$ 590,00 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 440,00 meia entrada e R$ 880,00 inteira

CAMAROTE: R$ 460,00 meia entrada e R$ 920,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Bilheteria: Hard Rock Café Curitiba

Endereço: Rua Buenos Aires, 50 – Batel, Curitiba

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o www.ticketmaster.com.br

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.