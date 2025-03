Trilha que acessa morro na Grande Curitiba será fechada neste sábado

Neste sábado (29), o Instituto Água e Terra (IAT) vai fechar temporariamente a trilha de acesso ao Morro Pão de Loth, no Parque Estadual da Serra da Baitaca, entre os municípios de Piraquara e Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O fechamento será das 7h30 às 13 horas e ocorre em razão do projeto de restauração do trecho, com a abertura de drenos e a construção de degraus. Após esse intervalo, o local voltará a receber visitantes normalmente.

A reforma da trilha é uma parceria voluntária entre o IAT e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). A campanha faz parte do projeto comunitário dos acadêmicos, iniciativa desenvolvida pela instituição com todos os alunos da graduação, dentro da grade curricular. A ação, porém, está aberta a toda a comunidade. Os interessados precisam entrar em contato para solicitar o seguro voluntariado pelo telefone (41) 99554-0414 (WhatsApp).

Parque Estadual da Serra da Baitaca

O Parque Estadual da Serra da Baitaca abrange uma área total de 3.053,21 hectares nos municípios de Quatro Barras (83%) e Piraquara (17%), na Região Metropolitana de Curitiba.

O complexo tem como funções conservar uma amostra do bioma Floresta Ombrófila Densa (FOD), incluídas as formações Floresta Ombrófila Densa Montana (FODM), Floresta Ombrófila Densa Altomontana (Fodam), a fauna, o solo e as águas interiores; e promover atividades que não provoquem nenhuma alteração no ecossistema, dando sustentabilidade à conservação.

A origem do nome tem base na localização, em uma das formações precursoras das elevações montanhosas e no maior conjunto montanhoso que compõem a Serra do Mar, a Serra da Baitaca. Esta teve o nome originado da palavra tupi-guarani “mbaetaca”, que designa uma espécie de papagaio (Pionus maximilani), comum na região.

Além do Morro Pão de Loth, os principais atrativos do parque são o Caminho do Itupava e o Morro do Anhangava que, com 1.420 metros de altitude, é o local mais importante para a escalada em rocha no Paraná.