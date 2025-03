Ilha paradisíaca do Paraná recebe 1º visita de um navio de cruzeiro

Pela primeira vez, um navio de cruzeiro será fundeado (ancorado) para a descida direta de passageiros na Ilha do Mel, no litoral do Paraná. O navio Scenic Eclipse chegará nesta sexta-feira (28) com 206 passageiros e 185 tripulantes, a maioria oriunda do Canadá, Estados Unidos e Reino Unido. Os visitantes poderão fazer passeios na região e retornar ao navio.

A Portos do Paraná prestou suporte na escolha do local de fundeio, garantindo mais segurança e comodidade. A Guarda Portuária fiscalizará a descida e retorno dos passageiros.

Os turistas já passaram por Punta del Este, no Uruguai, seguiram para São Francisco do Sul, em Santa Catarina, e agora chegam à Ilha do Mel. As próximas paradas serão em Ilhabela, em São Paulo, e em três pontos do Rio de Janeiro: Paraty, Búzios e Ilha Grande.