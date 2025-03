Rompimento de tubulação provoca falta de água em bairros centrais de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitibanos enfrentam transtornos no abastecimento de água nesta sexta-feira (28) devido a um rompimento de tubulação no Recalque Baixo Cajuru. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informou que o incidente pode afetar parcialmente o fornecimento de água em diversos bairros da região central da capital paranaense.

Entre as áreas impactadas estão o Centro e bairros como Alto da Glória, Alto da XV, Bacacheri, Cabral, Capão da Imbuia, Cristo Rei, Hugo Lange, Jardim Botânico, Jardim Social, Juvevê, Prado Velho e Tarumã.

A Sanepar prevê que a normalização do abastecimento ocorra de forma gradual, com expectativa de regularização total por volta da 1h da madrugada de sábado (29).

Recomendações aos moradores:

Evite o desperdício de água, priorize o uso da água tratada para alimentação e higiene e mantenha uma caixa d’água com capacidade adequada (mínimo de 500 litros).

A companhia ressalta a importância de cada residência possuir um reservatório domiciliar, seguindo as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Com uma caixa d’água adequada, os imóveis podem permanecer abastecidos por até 24 horas em casos de interrupções na rede pública.

É importante lembrar que obras e serviços da Sanepar podem sofrer alterações em suas datas de execução devido a fatores climáticos, técnicos ou operacionais.

Para mais informações ou relatar problemas, os clientes podem entrar em contato com o atendimento 24 horas da Sanepar pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula do imóvel.

Outras opções para acompanhar atualizações incluem o aplicativo Sanepar Mobile e o site oficial da companhia: www.sanepar.com.br.