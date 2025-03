Curitiba celebra 332 anos com muita festa; veja a programação

Neste sábado (29), Curitiba se veste de festa para comemorar seus 332 anos de história. A Prefeitura, por meio da Fundação Cultural, preparou uma programação especial que promete agitar a cidade de norte a sul. Parques, praças, teatros, cinemas e igrejas serão palco de uma variedade de atrações artísticas, abrangendo desde música clássica até apresentações circenses.

A celebração, que tem início logo cedo, espalha-se por diversos pontos da capital, oferecendo aos curitibanos e visitantes a oportunidade de desfrutar gratuitamente de um leque de opções culturais.

Destaques da Programação:

Parque Barigui – O Coração da Festa

O palco principal das comemorações será no Parque Barigui, no bairro Bigorrilho. A partir das 11h30, o público poderá assistir ao espetáculo “O Futuro é Hoje”, seguido por apresentações da orquestra Big Belas Band e da trupe circense Mahallo. O renomado cantor Renato Teixeira encerra as atrações do parque.

Música e Diversão nos Bairros

– No Parque Semeador (Sítio Cercado): Festa das Brincanções e show da Banda da Caximba.

– Parque Rio Bonito (Tatuquara): Circo com o grupo Mahallo e samba com as Brejeiras.

– Parque Bacacheri: DJ Tiago, Bananeira Brass Band, Os Barbacas e Viola Quebrada.

Teatro e Cinema na CIC

O Teatro da Vila, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), oferecerá atividades recreativas, apresentações culturais e exibição do filme “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”.

Música Sacra na Catedral

A Catedral Basílica de Curitiba sediará uma missa especial com acompanhamento da Camerata Antiqua, apresentando um repertório que mescla tradição barroca e música brasileira.

Festa Cívica no Centro

Na Praça Eufrásio Correia, ao lado da Câmara Municipal, a programação inclui circo, corais, grupos folclóricos e a primeira orquestra profissional feminina do Brasil, a Ladies Ensemble.

Cinema Curitibano em Destaque

O Cine Passeio exibirá gratuitamente produções locais como parte da Mostra Curitiba de Cinema, seguida de um bate-papo sobre o evento.