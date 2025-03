Exposição fotográfica gratuita mostra Curitiba por todos os ângulos

Reconhecido como o poeta dos cenários curitibanos, o fotógrafo Daniel Castellano se destaca por registrar o cotidiano urbano com fotografias inspiradoras e ângulos geométricos inesperados. Para homenagear o aniversário de 332 anos de Curitiba, o fotógrafo, em parceria com o NH Curitiba The Five, promove uma nova exposição com 15 imagens que retratam diferentes perspectivas da cidade.

A mostra celebra o aniversário de Curitiba, comemorado em 29 de março. “A proposta da exposição é revelar uma cidade viva e pulsante, do calçadão da Rua XV de Novembro aos detalhes das festas étnicas promovidas pelos imigrantes que ajudaram a construir a identidade da capital. É uma seleção fotográfica dos últimos 10 anos, ilustrando a evolução da cidade”, explica Castellano.

As imagens foram captadas ao longo dos anos pelo fotógrafo, reconhecido por seu olhar sensível sobre Curitiba. Entre 2017 e 2024, ele integrou a equipe de Comunicação Social da Prefeitura de Curitiba, documentando obras e eventos institucionais, o que contribuiu para a formação de um extenso acervo.

Com atenção especial ao cotidiano, suas fotos registram cenas espontâneas, como crianças brincando, pessoas contemplativas e momentos sutis de interação nas praças e ruas da cidade.

“Oferecer acesso livre à arte é uma excelente oportunidade para enriquecer o dia de quem passa pelo nosso hotel, sejam colaboradores, hóspedes ou frequentadores do complexo. É gratificante abrir espaço para artistas locais, como Castellano. Suas fotografias são inspiradoras e únicas”, destaca o diretor do NH Curitiba The Five, Antonio de Albuquerque.

A exposição ficará em exibição até 11 de abril no lobby do hotel. As obras também estarão disponíveis para compra.

O NH Curitiba The Five fica na Rua Nunes Machado, 68 – Batel.