Chuva em Curitiba chega com previsão de grande acumulado nesta quinta e sexta

A chuva já chegou em Curitiba, mas a previsão do tempo é temporais e acumulados significativos pelo menos até a madrugada de sexta-feira (25). Todo o Paraná está em alerta de perigo para acumulado de chuva.

Segundo o Simepar, o acumulado de chuva pode chegar aos 30 milímetros na região leste do Estado, entre os Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e litoral. As tempestades podem vir acompanhadas de ventos fortes e descargas elétricas.

Todo o Paraná está sob alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas, do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). Os acumulados de chuva podem chegar aos 50 mm/dia, e ventos intensos de até 60 km/h).



Já a região oeste do Paraná está sob alerta laranja, de perigo para temporais. Para essa região o Simepar prevê açulado de até 80 milímetros de chuva em período de 24 horas.



Já para o fim de semana há previsão de Sol em todo o Paraná. “Ao longo da sexta-feira (25) a chuva vai enfraquecendo e o tempo melhora. A expectativa é de um fim de semana com predomínio de sol e bastante amplitude térmica (diferença entre a mínima e a máxima)”, explica o meteorologista do Simepar, Lizandro Jacóbsen.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉