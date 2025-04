Megaoperação no Centro de Curitiba mira hotéis utilizados para tráfico e prostituição

Hotéis e pousadas no centro de Curitiba são alvos de operação policial contra o tráfico de drogas, prostituição e outros ilícitos, na manhã desta quinta-feira, (24). Mais de 150 policiais da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Polícia Militar (PMPR) e da Polícia Penal (PPPR) participam da ação. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em todos os quartos e áreas comuns dos seis estabelecimentos investigados.

De acordo com o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, o objetivo é garantir que a região central não sirva como espaço de apoio ao crime organizado. “ Estamos intensificando as ações integradas para impedir que hotéis e outros estabelecimentos sirvam de abrigo para o tráfico de drogas e a prostituição. Várias pessoas estão sendo encaminhadas por porte de drogas, algumas com mandado de prisão e também a fiscalização administrativa desses locais”, afirma

A operação é um desdobramento de investigações iniciadas em outubro de 2024, quando a PCPR prendeu, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, um homem suspeito de um homicídio ocorrido em março daquele ano. Com ele, foram apreendidos 3,7 quilos de crack e um fuzil. Segundo as investigações, ele também comandava pontos de venda de drogas e executava rivais.

O delegado Rodrigo Brown, chefe do Centro de Operações Policiais Especiais da PCPR (Cope), explica que o suspeito mantinha controle violento sobre o tráfico na região central. “Além do envolvimento com o homicídio, ele comandava os pontos de venda de drogas no centro da Capital e matava os possíveis concorrentes”, afirma.

Em novembro de 2024, a PCPR prendeu outros dois homens investigados por envolvimento com o tráfico na região central. Na ocasião, os policiais civis apreenderam duas pistolas, um fuzil, 200 munições e porções de diferentes drogas.

Foto: Divulgação/Polícia Civil.

