Gigante dos colchões do Paraná projeta abrir mil lojas até 2030

A Anjos Colchões & Sofás, rede paranaense especializada em sofás e estofados com mais de 30 anos no mercado, traçou um plano de expansão expressivo para atingir mil lojas abertas pela América Latina até 2030.

“Estamos empenhados em conquistar a nossa meta e, sentimos que estamos no caminho certo. Em 2024, atingimos o marco de 338 lojas comercializadas e, neste primeiro trimestre de 2025, já crescemos 2,37%”, comenta Leonardo dos Anjos, diretor de franquias da marca.

Em março, uma unidade na cidade de Querência foi inaugurada, chegando ao total de 25 unidades em Mato Grosso, e outra inauguração ocorreu na cidade de Governador Valadares, resultando em 12 lojas pelo estado Mineiro. Ao todo, a Anjos Colchões & Sofás conta com 242 lojas abertas pelo Brasil, Paraguai e Uruguai, e estima crescimento de 6,36% para o segundo trimestre deste ano.

Com 34 anos de experiência, a rede se consolidou como referência em confiabilidade e qualidade, com produtos inspirados em padrões internacionais. Contando com uma base sólida de franqueados no Brasil e no exterior.

“Toda essa conquista é fruto de investimentos estratégicos e da confiança de nossos franqueados, que recomendam nossa marca a novos investidores. Nosso planejamento busca um crescimento rápido e ao mesmo tempo sustentável”, conta o diretor de franquias.

Para os interessados em abrir uma operação em território nacional, o investimento inicial é a partir de R$ 450 mil, com prazo de retorno entre 8 e 18 meses, e um faturamento médio de R$ 150 mil por mês. Já para quem visa abrir uma operação fora do Brasil, o modelo de negócio conta com investimentos inicial a partir de US$ 120 mil (aproximadamente R$ 600 mil), prazo de retorno previsto de 8 a 18 meses e faturamento médio mensal de US$ 30 mil (aproximadamente R$ 150 mil).

